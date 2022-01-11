【封區強檢】港府晚上圍封北角楓林花園及屯門寶田邨 有住客涉染變種
社會 20:01 2022/01/11
新冠變種病毒Omicron引發本地第5波疫情，港府今晚圍封北角楓林花園三期，以及屯門寶田邨第3座，指有確診或初步確診患者於上址居住，或涉Omicron變種病毒，大廈需列為「受限區域」，受影響人士需強制檢測，料明日清晨完成行動。
【19:30】
屯門寶田邨第3座，即時列為「受限區域」，受檢人士須留在處所並接受強制檢測，目標明早（12日）約7時完成行動。
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【19:00】
北角建華街51號楓林花園三期，即時列為「受限區域」，受檢人士須留在處所並接受強制檢測，目標明早（12日）約6時半完成行動。
最新疫情，今（11日）新增21宗確診個案，包括13宗輸入，8宗與輸入相關個案；當中20宗驗出有T478K或N501Y變種病毒。（詳情即看【下一頁】）
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb
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責任編輯：李榮忠