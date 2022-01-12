【沖繩疫情】沖繩染疫者怕傳家人留私家車上隔離　醫療部：久坐不動可致血栓喪命

▲ 沖繩有新冠肺炎患者怕傳染家人，留在車上隔離，醫生指久坐不動可致血栓喪命。

日本沖繩疫情升溫，周日（9日）感染新冠肺炎、已接受家居隔離的患者，在兩日內增加逾2500人。因擔心家人受感染，多名患者在車內隔離。沖繩縣保健醫療部指，長時間留在私家車內，可引發「經濟機艙症候群」，繼而出現血栓問題，甚至有機會奪去性命。

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據《NHK》報道，沖繩昨日（10日）再新增近800宗確診病例，總確診人數已逾5.8萬人。另據《沖繩時報》報道，沖繩縣當局於周日（9日）宣布，已有2545人感染新冠肺炎並於家居隔離，比起前一天增加逾1000人 。

該縣證實已有多名患者在車中接受治療及隔離，以免傳染家人。當地保健醫療部指，若在車內長期保持同一個姿勢，可能引發「經濟機艙症候群」，因而出現血栓情況，嚴重起來可影響肺部及腦部，並可能因而喪命。當局呼籲，患者要補充足夠水分，多郁動身體；在室內也要確保環境通風，佩戴口罩，分開用餐。

久坐不動血液回流可致休克

本港心臟科專科醫生陳栢羲曾接受TOPick訪問指，任何人如果長時間處於坐著不動的狀態，腿部深處的靜脈容易形成血塊，造成小腿深層靜脈栓塞即俗稱的「經濟艙症候群」。

當血液從下肢回流至心臟，並從心臟進入肺動脈，肺動脈可能會被隨血液回流的血塊堵塞，引致肺動脈栓塞，患者會感到氣喘、胸口痛、呼吸困難等，嚴重者可能出現血壓下降、心律不整、休克。

陳醫生又指，服用荷爾蒙藥物如避孕藥、長期臥床、患癌、吸煙、懷孕、曾患深層靜脈栓塞等都是發病高危因素，有關人士若需乘搭8小時或以上的長途機，事前可諮詢醫生意見，要求處方薄血丸。

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責任編輯：羅嘉欣