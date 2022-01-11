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【絲打圍爐】連詩雅直言曾愛上好姊妹男友　Shiga不覺得有錯：問過對方【多圖】

娛樂 18:43 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 升中面試 小一派位 張天賦 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

連詩雅（Shiga）與楊詩敏（蝦頭）齊主持的網台節目《絲打圍爐》，與嘉賓大談兩性關係，當中更不時有頗大膽的內容。在最近一集《絲打圍爐》內，邀請了鍾浠文（Zelia）和黎紀君（Christy）任嘉賓，並以「分手」為主題，暢談愛情觀。

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愛情烈女連詩雅

當中，眾人講到如果男友的家長不喜歡自己時，會如何面對此問題，率直的連詩雅稱本身真的遇過此情況，並果斷稱︰「我會走！」

不過連詩雅亦補充說：「家長唔鍾意，一係佢就可以好有承擔咁同你講：『唔緊要，我屋企人唔鍾意你，我鍾意你就得啦！』我覺得呢啲係好有型！」

可是眾人指出如果已結婚，便很難就此解決此問題，於是連詩雅稱︰「會嘗試去解決，我都會行出一步，冇可能一定要對方做晒工夫，自己都要嘗試。」

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愛上好姊妹男友

不過這集最矚目的話題，是眾人齊玩遊戲時，當中的一條問題：「假設你對朋友嘅男友有好感，之後分咗手，你會唔會考慮爭取同佢一齊？」蝦頭覺得可以接受，指出因為已分了手，不算當小三。

連詩雅自揭，現實中曾有此經驗，回憶稱︰「我嗰時係讀書時期嚟。」當被問到：「讀書時期可以犯錯？」連詩雅回答認為這不算是錯：「都唔係錯啊！其實唔係錯！」

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她續指：「仲要係我best friend嚟，我best friend同咗嗰個人一齊，我諗1個月到啦，跟住我發覺其實佢唔係好鍾意嘅，我再問咗佢先。」連詩雅稱，當年有直接向好姊妹講自己喜歡了她的前男友，並問對方會否介意？而好友回答不介意。

可是黎紀君指出︰「口講唔介意，其實佢介意嘅。」連詩雅解釋稱︰「但係佢嗰個介意係，未去到嬲囉，同埋我知道佢真係唔係好鍾意佢男朋友。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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