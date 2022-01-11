【防疫抗疫基金】自由黨倡調整食肆營業時間恢復晚市　張宇人：現時生意額僅原本兩成

▲ 自由黨回應新一輪防疫措施及對業界支援方案。 （陳靜儀攝）

特首林鄭月娥先後宣布最新防疫措施及重啟「防疫抗疫基金」，自由黨立法會議員今日見傳媒 ，就有關措施提出意見。飲食界議員張宇人指，對業界資助是有需要，惟飲食業更加需要恢復晚市。他認為，過去幾天疫情緩和，確診人數減少，希望特首於本周五公布最新一輪基金外，亦「快、狠、準」回復1月7日前的生意運作模式，讓業界盡快恢復晚市生意。

他續指，若港府擔心未能做到全面恢復晚市堂食，亦可維持現防疫措施，但調整飲食業的營業時間，由現時規定的「朝六晚六」改為「朝十晚十」或「朝十晚十一」，讓市民在年末晚上可以出外食飯。

至於表列處所，包括酒吧、卡啦OK、中式夜總會等，張宇人指，由於員工及僱客均需接種疫苗，政府可放寬部份營業時間，如晚上8時至凌晨2時，或晚上9時至凌晨3時，讓業界員工年尾亦「有工開」。即使未能恢復表列處所營業，政府亦應考慮，提早至明日啟動「疫苗氣泡」，同時回復1月7日前的防疫措施。他認為由於表列處所的員工及客人均需接種疫苗，故有關做法亦屬「保險」。

被問及認為港府應總共撥款多少，用於今輪防疫抗疫基金？張宇人則稱，相信特首會視乎晚市停擺的時長，而決定最終耗資多少 。他說，整個飲食業在未來一個月內，料可做約130億的生意，14日則可做65億營業額，現時失去晚市堂食生意後，生意額則只有原本的20%，即損失約52至53億的生意。

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對於港府所提供的補助金，擬如以往般以表列處所的樓面面積或員工人數來分級，批發及零售界邵家輝認為，有關措施的確對於小型企業界有所幫助，惟對於面積大、佔地幾千呎甚至1至2萬呎的處所則不足夠，希望港府在這方面有特別的支援。

航運交通界易志明則指，現時大多公司開始實行在家工作，路面人流減少，的士及小巴行業失去約三成客人，加上現時燃油費用大幅上升，疫情下公交系統大受影響，當中包括鐵路、小巴、的士、專營以及非專營的巴士，渡輪以及街渡，出租遊樂船、學校巴士及相關維修行業等。另外，陸上及跨境客運、航空運輸及相關支援行業，包括飛機維修業、航空膳食業，亦面對同樣困難，他希望政府最新一輪資助，能夠兼顧上述行業。

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記者：陳葆琳