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【閱讀習慣】毋須為子女安排密密麻麻興趣班 書本是孩子最佳的「玩具」

中小學 12:52 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 李靚蕾 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

黃忠波先生認為，書本是孩子最佳的「玩具」。

眾所周知，孩子的閱讀能力對他們在學習、工作和生活中取得成功是很重要的。因此，如何鼓勵孩子養成閱讀習慣，練就良好的閱讀能力一直是家長和老師們關心的課題。生活經驗告訴我們，很多習慣，尤其是閱讀習慣，必須從小開始培養。

經常接觸到一些資優孩子的家長，他們掛在嘴邊的問題總是有甚麼課程可以讓他那位5歲、6歲的子女就讀，以免浪費他們的資優潛質。 我的建議一直都是勸勉家長以平常心待之，毋須為孩子安排密密麻麻的課程，反而應該留多些空間及時間，讓孩子有機會探索，閱讀他們喜歡的書籍，認識作者介紹的新知識、新事物；享受作者帶他們神遊書中的境界；體味及感悟作家抒發的情懷。

閱讀有助促進孩子建立豐富的詞匯量及穩健的知識基礎，長遠來說，讓他們有能力從事更多進階的自主學習。然而，許多成年人總是過分關注孩子的閱讀量，而忽略了讓孩子從閱讀中享受樂趣的重要性。孩子們往往獲分配一個特定的書目作為閱讀任務，孩子閱讀完這些書本，便是提交讀書報告，讓父母、教師檢視他們的閱讀進度及讓他們的寫作技巧得到磨練。最終只會扼殺孩子們的閱讀興趣，因為他們無法享受到閱讀的樂趣，閱讀純粹為了滿足課業的要求。

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事實上，小朋友的天性是對週遭的事物充滿好奇，對故事有著濃厚的興趣。一旦孩子們對某事物真正感興趣，他們自然會滿有動力，鍥而不捨地投入其中。當然，父母及教師是可以在孩子建立閱讀習慣的過程中發揮正面的影響。

例如當孩子還未曉閱讀時，父母可以給他們講故事，培養他們聽故事及接觸文字的興趣。繼而向他們介紹故事書，特別是那些大本的圖畫書，漸漸地孩子們就會愛上這些色彩繽紛、插圖豐富的圖書，並視之為「玩具」。

於是每次有機會獲贈禮物的時候，他們多會選擇這類能帶他們思想飛翔、神遊象外的「玩具」了。


 

撰文 : 黃忠波先生 香港資優教育學苑助理院長 (課程)

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