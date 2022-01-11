【Staycation】文華東方酒店推米芝蓮餐廳24小時住宿優惠 送XOVĒ白松露瑰麗修護套裝

▲ 文華東方酒店推米芝蓮餐廳24小時住宿優惠，送XOVĒ白松露瑰麗修護套裝。

香港文華東方酒店推出全新「佳餚美饌住宿假期」，賓客可盡享24小時住宿、於客房內細味米芝蓮星級餐廳文華廳、文華扒房及酒吧，以及The Aubrey的佳餚美饌。

「佳餚美饌住宿假期」訂購日期由即日起至2022年1月31日，適用入住日期由2022年1月13日至2月28日。

房價由每晚港幣2,388 元起，預訂請按此。

各項精彩禮遇包括：

• 每日雙人美味早餐

• 於客房內享用精選自米芝蓮星級餐廳文華廳、文華扒房及酒吧，以及The Aubrey之三道菜雙人晚餐套餐(查看菜單請按此)

• 星期一至四入住之賓客可享24小時彈性入住及退房服務，從抵達一刻盡享 24 小時奢華住宿

• 新春利是製作活動

• 創意揮春工作坊(需額外收費)

• XOVĒ禮券乙張以免費換領 XOVĒ白松露瑰麗修護套裝(價值港幣830元)。套裝包括白松露賦活肌源修護液30毫升乙支、水光盈潤面膜乙片、白松露修護煥活手部護理乙次及港幣100元購物現金券乙張

• 入住文華閣客房或套房之賓客可專享文華閣專屬禮遇

「早鳥住宿優惠」訂購日期由即日起至2022年1月13日，適用入住日期由2022年4月1日至6月30日。

房價由每晚港幣1,800 元起。預訂請按此。

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