【食物安全】樓上蜜棗違食物標籤規例　涉未有標明有關添加劑名稱

▲ 樓上蜜棗違食物標籤規例，涉未有標明有關添加劑名稱。（資料圖片）

食安中心今日（11日）公布，1個預先包裝蜜棗樣本含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的名稱。市民應停止食用受影響批次產品，業界如持有受影響批次產品，亦應立即停止使用或出售。

產品名稱：蜜棗

品牌：樓上

產地：中國

淨重：六百零五克

經銷商：僑陽陸海產有限公司

此日期前最佳：2022年11月15日

中心發言人表示，跟進早前一宗相關事件時，從旺角一店鋪抽取上述樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫，雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但樣本的食物標籤並未有標明有關添加劑的名稱。

二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

食安中心發言人提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：李榮忠