【疫苗接種】張勇邦倡設預設默許機制提高接種率　有小學校長憂學生打針列作復課條件

▲ 資小校長會名譽主席張勇邦倡設預設默許機制提高接種率。（資料圖片）

特首林鄭月娥今日（11日）宣布下調科興疫苗的接種年齡，降到5至11歲，涉及小學生及部分幼稚園生年齡層，當局亦將會安排疫苗接種隊到校打針，學界對此表示歡迎，並指到校接種服務能便利學生接種，惟有小學校長坦言，許多家長擔憂教育局將學生接種率列作日後復課條件，冀政府盡快釐清，資助小學校長會名譽主席張勇邦建議，參考政府專家日前提倡在安老院舍推「預設默許」（OPT-OUT）機制，以提高學生接種率。

油塘福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，當局安排到校接種能方便家長，但她知悉許多家長非常關注當局會否將接種率列作日後復課指標，「如果同復課掛勾就好唔理想」。她提及，早前中學生開始接種時，部分家長也對打針有意見，最近許多小學家長亦對於小童打針的安全性亦感到疑慮，

早排有消息小學生打得，聽返家長回應唔係咁正面；依家小朋友都矜貴，因為唔知打針對小朋友發育、健康有咩影響，如果要打針先返學，有家寧願喺屋企自己教。

資助小學校長會名譽主席、灣仔聖公會聖雅各小學校長張勇邦亦對於當局降低接種門檻及提供到校接種服務表示歡迎，形容打針可為學生提供防護，認為現時談接種率是否列恢復全日面授課條件是「言之尚早」。他呼籲政府及專家多解釋及提供外國打針示例讓家長放心，又指近日多間小學、幼稚園中招，形容「呢兩日家長口風有改變」，但仍有待當局公布詳細安排、出家長通告收集同意書方知接種意願實際數據。他亦建議，當局可參考政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉日前提倡安老院以「預設默許」（OPT-OUT）機制，提高學生接種率，並讓反對打針的家長有渠途表達意願。

銅鑼灣佛教黃焯菴小學校長許定國及勵志會陳鄭潔雲幼稚園校長黃玉卿均說，會在了解到細節後徵詢家長意見。黃玉卿補充，在徵詢家長意願後，如當局可安排外展隊到校接種，學校可以安排地方。

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記者：馮琪雅