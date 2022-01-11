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【安心出行】15名議員聯署倡安心出行實名制　私隱專員：仍需要遵從私隱條例規定

社會 19:42 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 升中面試 小一派位 張天賦 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

市民使用安心出行。（資料圖片）

15名立法會議員今日（11日）向特首林鄭月娥發聯署信，要求政府將「安心出行」實名制，同時加入定位服務，自動記錄個人行程，並實時自動上載政府中央數據庫，盼下月底配合「疫苗氣泡」推行。私隱專員公署回覆指相關防疫措施的建議應由政府部門作全盤考慮，不過仍需要遵從《個人資料（私隱）條例》的規定。

私隱專員公署回覆指出，從保障個人資料私隱的角度，所有機構在收集、持有、處理或使用 個人資料時，須確保遵從《個人資料（私隱）條例》的規定，包括六項保障資料原則。 

公署又指，不同政府部門不時會就與個人資料私隱有關的事宜諮詢私隱公署。就 「安心出行」流動應用程式的功能，私隱公署曾向相關政府部門反映有關保障個人資料私隱的意見。

政府發言人則回應，政府一直致力以不同科技方案支援抗疫，並在疫情期間過去兩年持續提升各項科技防疫措施。局方會密切留意防疫需要並考慮任何可行措施。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：袁澍

疫情 創新及科技局 私隱條例 立法會

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