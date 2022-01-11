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【隔離檢疫】竹篙灣隔離營 「走佬袋」必備用品清單 大容量數據卡+盒裝紙巾

社會 22:23 2022/01/11

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熱門 第五波疫情 李靚蕾 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

竹篙灣隔離營「走佬袋」，一文看清必備用品清單。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，各區有多個群組出現傳播，社區有傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（11日）表示，現時已有不少個案在屯門居住或生活，相信屯門有隱性傳播鏈。若不幸成為確診者的密切接觸者，需要到竹篙灣檢疫中心隔離14日，漫長的兩星期不想過得痛苦，就要提早預備「走佬袋」，TOPick整合了入住竹篙灣檢疫中心「走佬袋」必備物品。

竹篙灣檢疫中心環境：

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隔離營提供的物資：

床舖、枕頭、洗面毛巾、沐浴毛巾、牙膏、牙刷、紙杯、沐浴露、洗髮水、衣架、風筒、電視、熱水煲、卷裝廁紙、樽裝蒸餾水、餅乾、杯麵、2GB上網用SIM卡。

沒有冰箱、沒有洗衣機、沒有Wi-Fi

「走佬袋」必備物品：

隨身重要物品（身份證、手機、平板/手提電腦、錢、八達通）

大容量數據卡（竹篙灣檢疫中心不設Wi-Fi無線上網網絡，所以必須自備大容量的數據卡。）

叉電器、充電線、HDMI線、拖板（營內只有極少插頭位）

多套替換衣物及內衣褲（營內沒有洗衣機，只有洗衣粉提供）

盒裝紙巾（營內只有廁紙提供）

小型煮食用具、乾糧罐頭、杯麵、零食（營內雖然有提供一日三餐，但在營內人手比例問題，有時食物送到面前時已經涼透了，而且當營內食物不合口味時也有其他選擇）

洗潔精（煮食後需要自行清洗餐具及用具）

個人護理產品（營內雖然有提供沐浴露及洗髮水，但未有提供護髮素或潤膚露）

清潔用品（如滴露、洗手液、消毒紙巾等，可用作清潔房內設施）

遊戲機、書本（在營內消閒時間必備）

最新熱門影片:【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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