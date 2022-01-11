【郊野垃圾】大嶼山多個營地現逾數十袋淪垃圾崗 　環團疑行山或露營人士所為促政府加強巡查

▲ 綠領行動於剛過去的周日（9日）再到籮箕灣視察，發現垃圾不僅未有被清理，累積的數量反而更多。(綠領行動提供)

新冠肺炎疫情下不少港人愛到郊外玩樂。不過，環團綠領行動今(11日)指，去年12月底，在南大嶼山郊野公園範圍內的籮箕灣營地，發現約數十袋垃圾被棄置在岸邊，當中包括即棄塑膠、食物包裝、膠樽、鋁罐等，樹木亦出現被砍伐的痕跡，懷疑有人砍伐樹枝作生火用途。團體其後於剛過去的周日（9日）再到籮箕灣視察，發現垃圾不單未有被清理，累積的數量反而更多，粗略估計現場有超過70袋各類垃圾，部份更散落於海灘周圍。

綠領行動表示，去年12月22日於籮箕灣發現約數十袋垃圾被棄置在岸邊，當時已向負責營地管理的漁農自然護理署作出書面投訴。至去年12月30日，獲食物環境衞生署回覆，指有關投訴已被轉介該署跟進。

事隔逾半個月，綠領行動周日再到籮箕灣視察，發現垃圾不僅未有清理，累積的數量反而更多。該會今天（11日）再度聯絡食環署，才獲對方告知，垃圾已於今早運走。

另外，綠領行動上周四（6日）於狗嶺涌營地，同樣發現垃圾問題嚴重，該會翌日亦已向食環署作出投訴。團體強調，大量垃圾長期堆積，不僅污染岸上環境及造成衞生問題，重量較輕的垃圾，亦有可能流入海洋環境。塑膠垃圾長期在海中飄浮，更會分裂成微塑膠，毒害海洋生物，甚至落入食物鏈中。

綠領行動總幹事何漢威批評「情況簡直離譜」，指不少人露營或者行山之後，就像「奉旨」一樣，兩手空空離開，反映港人「不懂得尊重大自然，缺乏垃圾帶離郊野的意識」。團體促請相關政府部門，於郊野增加告示，提醒公眾「自己垃圾自己帶走」；同時加派人手巡查郊遊熱門地點。

記者：洪芷晴