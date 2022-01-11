【強制檢測】屯門明起設10個檢測點　周浩鼎籲市民可於明天接受檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

政府將屯門多個地方納入強制檢測公告，包括在去年12月27日至今年1月9日期間，曾到訪屯門愛定商場的市民。民建聯立法會議員周浩鼎稱，當局將新增檢測中心，屯門區明天起會有10個檢測點，市民毋須急於在今日，大排長龍接受檢測。

周浩鼎指出，屯門區內的檢測中心出現人龍，候輪時間長，已一直要求政府加開檢測中心，疏導人流。他透露，政府明天起會加開檢測站，希望新增檢測點能疏導人流，令市民毋須踴到兆麟社區會堂的社區檢測中心。他又提醒，接受強制檢測的市民，毋須一定在屯門接受檢測，舉例如在市區工作的市民，可在市區接受檢測。

另外，政府晚上公布，未來數天，屯門區內合共有十個檢測點。食物及衞生局發言人指，政府對屯門區可能出現懷疑傳播十分關注，因此安排十個檢測點，方便區內居民及在該區工作的人士，會視乎實際使用量和需求，檢視是否需要進一步延長服務日期及時間。

十個檢測點詳情如下：



社區檢測中心：

屯門兆麟社區會堂（1月12日至18日：上午八時至晚上十時）



流動採樣站：

1月12日至14日（上午十時至晚上八時）

青田遊樂場（1月12日：下午二時至晚上九時）

大興社區會堂

新和里遊樂場

蝴蝶灣社區中心

龍逸社區會堂

1月12日至18日 （上午十時至晚上八時）

友愛體育館

友愛足球場

1月12日至21日 （上午十時至晚上八時）

安定／友愛社區中心地下有蓋操場

建生社區會堂

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：陳宛彤