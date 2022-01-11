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【第五波疫情】演出業協會料逾百場演唱會取消損失逾兩億　冀獲資助

社會 22:52 2022/01/11

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演出業協會指未來3個月至少有100場場流行音樂會已經受新收緊措施影響，單是門票損失已經超過2億元。（林宇翔攝）

本港爆發第五波疫情，政府其後收緊防疫措施。行政長官林鄭月娥早前表示將推出第五輪防疫抗疫基金協助業界。演出業協會指，未來三個月至少有100場流行音樂會已經受新收緊措施影響，單是門票損失已經超過2億元，呼籲政府可以維持現有的扶持措施2年，並在第五輪防疫抗疫基金中，為計劃於2022年舉行演唱會的每間合資格公司提供最少10萬元現金支援。

演出業協會指， 歡迎行政長官林鄭月娥宣布推出第5輪防疫抗疫基金，因為演出行業目前正面對收緊社交距離措施的嚴峻影響，部分同業更處於接近長期「冰封狀態」，希望行政長官可以善用公共資源，讓行業得以繼續生存和復甦。根據演出業協會初步估計，未來3個月至少有100場流行音樂會已經受新收緊措施影響，單是門票損失已經超過2億元，另外更有製作公司墊支的租金、從業員薪酬以及製作相關費用。

演出行業正處於「苟延殘喘」的情況，在政府最新收緊防疫措施，包括關閉表列處所14天的安排下，由於演唱會的籌備、安排、製作、以至門票銷售的工作需時，因此對業界產生的影響最少6個月。此外，演出行業亦未能知道在14天收緊措施後，演出場地可能重開的新限制安排。同時，部分同業，特别是那些安排海外流行歌手在港演出的項目更是遙遙無期，接近「冰封」狀態，今年年底前能否恢復演出成疑。

協會表示，希望政府可以延續即將到期的扶持措施，為期2年，如基本場租寬減及租用者取消場地租用時，可獲豁免被沒收已支付的場地按金等。另外，重啟防疫抗疫基金的現金支援，如為計劃於2022年舉行演唱會的每間合資格公司提供最少10萬元現金支援，靈活給予行業補貼的續命機會。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：袁澍

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