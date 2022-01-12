【高危地點】13個處所列高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】

▲ 麥當勞九龍灣德福廣場I期有商舖被列高危地點。（資料圖片）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情殺到，政府列出13個地點，為確診個案曾到訪的地方，遍布港九新界，政府呼籲曾到訪市民須盡快接受檢測。

03/01/2022 10:00 - 11:00 28/12/2021 12:30 - 13:30

太平洋咖啡屯門青山公路1號香港黃金海岸商場地下S8號舖（Pacific Coffee Shop S8, G/F, Hong Kong Gold Coast Piazza, 1 Castle Peak Road, Tuen Mun）

05/01/2022 16:00-17:30

元気寿司北角電氣道183號友邦廣場地下7-13部份舖（Genki Sushi Portion of Shop 7-13, G/F, AIA Tower, 183 Electric Road, North Point）

05/01/2022 18:00-19:30 04/01/2022 19:30-21:30 02/01/2022 19:30-21:00

FIT24 北角堡壘街18-20號華健大廈地下 B2 鋪（FIT24 Unit B2, G/F, Wah Kin Mansion, 18-20 Fort Street, North Point）

03/01/2022 16:30-17:00

麥當勞九龍灣德福廣場I期第F21號商舖（McDonald's Shop Unit F21, Telford Plaza I, Kowloon Bay）

03/01/2022 18:30-23:00

會所1號維港皇宴尖東麼地道68號帝國中心 1 樓（ClubONE The Victoria 1/F, Empire Centre, 68 Mody Road, Tsim Sha Tsui）

02/01/2022 16:00-17:30

翠河餐廳北角堡壘街19A號地下（Green River Restaurant G/F,19A Fort Street, North Point）

02/01/2022 13:00-15:30

PURE Fitness中環花園道3號中國工商銀行大廈3樓（PURE Fitness 3/F, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central）

01/01/2022 13:00-14:00

丼丼屋北角英皇道560號健威坊高層地下U8-9及U30號舖（Dondonya Shop Nos U8-9 & U30, UG/F, Fitfort, 560 King's Road, North Point）

31/12/2021 18:00-23:59

輝銅鑼灣渣甸街66號亨環3樓（Hika 3/F, Aura on Pennington, 66 Jardine's Bazaar, Causeway Bay）

31/12/2021 16:30-18:00

KFC銅鑼灣波斯富街29號及軒尼詩道479- 481號東南大廈地下至二樓A1號舖（KFC Flat A1 on G/F, 1/F & 2/F, East South Building, 479 and 481 Hennessy Road, 29 Percival Street, Causeway Bay）

31/12/2021 13:30-15:00

海饌銅鑼灣Fashion Walk食街加寧街 9-11 號華高大廈地下C 及D舖（Coast Seafood and Grill Shops C&D, G/F, Florida Mansion, Food Street, 9-11 Cleveland Street, Causeway Bay）

31/12/2021 12:00-14:00

丼丼亭銅鑼灣百德新街22-36號翡翠明珠廣場1樓Festiva 6號舖（Don Don Tei Shop 6, Festiva, 1/F, JP Plaza, 22-36 Paterson Street, Causeway Bay）

30/12/2021 16:00-16:30

麥當勞北角英皇道 238 號康澤花園地下B2 及B3號舖（McDonald's Shop B2 & B3 of the Large Shop on the Ground Floor of Fortress Metro Tower, 238 King's Road, North Point）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：余思嵐