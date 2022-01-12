【王力宏離婚】回應蕾神指控稱前妻想像力太豐富　王力宏反擊：不要阻撓探視

▲ 王力宏反擊蕾神指控。

「蕾力之戰」再度開火！昨晚（11日）深夜李靚蕾在社交平台再度發文，力斥王力宏隔離出關就直奔舊居「吾疆」，更未在她同意下，帶同三名陌生男到來，她嚇得不敢開門，又指王力宏試圖強行闖入，嚇哭小孩！對於前妻的指控，王力宏透過經理人公司回應媒體，並發文駁斥李靚蕾。

李靚蕾在發文中強調，王力宏帶同三名男子返家，她隔著門請求讓兩位男性在樓下等，但王力宏堅決不同意，並威脅說如果她不讓自己帶人進來，就不回家看孩子了，之後又指王力宏提出另一個要求，要李靚蕾拔除家裡孩子的監控你才肯進門。

▲ 李靚蕾再度控訴王力宏。（取自微博）

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指前妻想像力太豐富

因李靚蕾不答應，她指王力宏打算拿鑰匙要直接闖進來，又一直用力搖門，但她指幸好有鎖門，不然不知道對方會做出什麼事情來！」

李靚蕾寫道：「孩子們，目睹了這一切，嚇哭了，我也是手一直發抖到晚上都停不下來。」

對於李靚蕾晚上再發核爆式指控，王力宏經理人回覆台灣傳媒，解釋隨行三名男子身份，形容李靚蕾想像力太豐富。

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發文指：「吾疆旁邊就是警察局（大安分局）她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對。」經理人公司又解釋與王力宏一起登門的男子身份：「另外的人員是服務他們夫妻倆十二年的生活助理還有在職十一年的員工，第三位是保全。」

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會繼續爭取見孩子

台灣媒體又引述，指王力宏是聽取律師建議不要單獨回家，才會帶同其他人同行，而李靚蕾指摘他搖門，王力宏回應聽到孩子在家裡的歡呼才敲門回應，而他最終未能與孩子見面感到悲傷，會繼續爭取與小孩見面機會。

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王力宏經理人公司之後再發出聲明，指出：「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」

聲明又遺憾李靚蕾利用發文佔用社會資源：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪。」