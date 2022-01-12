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【封區強檢】北角楓林花園及屯門寶田邨完成檢測　無發現確診個案

社會 09:53 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 李靚蕾 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

屯門寶田邨3座。( 梁偉榮攝)

港府昨晚（11日）圍封北角楓林花園三期，以及屯門寶田邨第3座，指有確診或初步確診患者於上址居住，或涉Omicron變種病毒，大廈需列為「受限區域」，受影響人士需強制檢測，均無發現確診個案。

北角建華街51號楓林花園第三期，截至今日凌晨零時，約75名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。亦在「受限區域」內派員到訪約70戶，當中約30戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

另外，香港新界屯門鳴琴路99號寶田邨第3座，截至今日凌晨1時，約1249人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。亦在「受限區域」內派員到訪約896戶，當中194戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

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