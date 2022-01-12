【狠母棄嬰】垃圾桶傳哭聲途人翻出初生嬰　揭18歲年輕媽在家誕子後丟棄

▲ 18歲媽在家誕子後丟棄在垃圾桶。

把初生孩子當成垃圾般丟棄，行為如同謀殺。美國一名18歲年輕媽媽近日在家中誕下BB，隨後她把孩子裝進膠袋，開車載到垃圾站，把孩子像普通垃圾般隨手丟棄就離開。所幸有人經過，聽到啼哭聲揭發事件，滿身是血的棄嬰終大難不死。

據外媒報道，美國新墨西哥州霍布斯警方在1月7日晚接到報案，有3人在一間商店後的大型垃圾桶翻找東西時，突然聽到啼哭聲，最初他們以為是小貓，沒想到在一個黑色膠袋中發現一名棄嬰，

他裹著一條又髒又濕的毛巾，上面沾滿了乾血，臍帶還連在一起。

▲ 年輕媽把孩子當普通垃圾般隨手丟掉。（影片截圖）

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嬰兒被棄垃圾桶5個半小時

警方翻查商店閉路電視發現，當日下午約2時許，有一名年輕女子開著白色私家車來到垃圾桶前，她下車後在後座拿著一個黑色膠袋，隨手就扔入垃圾桶，就像丟棄普通廢物一樣，然後很快駕車離開。

霍布斯警局代理局長馮斯（August Fons）指責這是邪惡的行為，是單純的惡魔之舉，

人們沒有看到……嬰兒在垃圾桶裡5個半小時，而且途人還不斷倒入垃圾，這是令人痛心。

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年輕媽稱太害怕而棄嬰

疑犯18歲的阿維拉（Alexis Avila）最終落網，她坦承犯案，並指自己在近日因腹痛就醫才發現自己懷孕，但孩子的父親尚未成年，而且兩人在去年8月已分手，所以才會在家中廁所誕下男嬰，並因太害怕，在剪了臍帶後就用毛巾包裹孩子，把他放入一個裝有一些垃圾的白色垃圾袋，然後再裝入一個更大的黑色垃圾袋。

阿維拉的母親求情指，女兒的前男友經常毆打她，所以前男友在去年6月已被法院判禁止接近他們家。不過，警方指，阿維拉在接受偵訊時，不斷使用「它」來稱呼嬰兒，目前她被指控企圖謀殺和虐待兒童。

目前嬰兒健康情況穩定，在兒童醫院接受治療，並由新羅西哥州兒童、青年和家庭部門監管，將會轉交社福機構安置。

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責任編輯︰王明芳