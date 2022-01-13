【人生體檢】人生到最後沒甚麼值得炫耀　唯一可以炫耀的是健康

▲ 人生到最後沒甚麼值得炫耀，唯一可以炫耀的是健康。

中年朋友都開始覺悟身體健康最要緊，每年都會很神心地做體檢。其實除了身體外，我認為每年都應為自己的人生做一次全面體檢。我們只知忙碌，卻鮮有心神檢視一下心態、心靈和心理質素的健康情況如何？全面體檢應檢視一下，在過去一年，除了如常生活、工作、賺錢、應付各樣日常大小事外，有甚麼得着、滋養、提升、滿足或感恩之事呢？

若未曾想過這個問題，那就是時候要想想了；若想過而答案是沒有的話，那即是說，這一年跟去年再跟對上那些年，只是年復一年地過，來年又重複同一模樣，那麼，這樣的人生為咩呢？人生理應在不同階段有不同的學習功課，三十而立、四十不惑、五十知天命、六十耳順、七十從心所欲不逾矩，至低限度10年一領悟，若沒有從自己過去的生命軌迹裏有所得着，縱然日日過得很忙，人生的內容其實很蒼白。

我剛剛為自己做了一次人生體檢，發現在過去一年，學習到的功課是：一、外在有風雨，內心更要有太陽；二、笑是應對人生種種最妙絕的方式；三、除非自己放棄，否則沒人具備拿走你笑的權利；四、斷捨離重點不是捨棄和扔掉，而是發掘和留住令自己生活變得更美好的人與物；五、錢賺唔晒，但健康卻可以用得晒；六、有些人與事，看懂就得，毋須揭穿；七、各人有自己要行的軌迹，無得逼；八、與其求神拜佛去招財，不如和善待人去納福；九、人生到最後沒甚麼值得炫耀，唯一可以炫耀的是健康；十、最漂亮的女性，不是外表最漂亮，而是活得最漂亮。

我的2021年人生體檢報告完畢，那你的又是如何？

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全文刊於《經濟日報》，原題為「人生體檢」