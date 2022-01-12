【新冠肺炎】林緯遜指在屯門區進行大規模檢測　可有助找出區內隱形傳播鏈

▲ 感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片）

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，屯門區出現隱性傳播鏈。近日有多宗確診個案患者在屯門區工作或居住，感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（12日）接受電台訪問時指，當局現時在屯門區進行大規模檢測工作，有助找出區內隱形傳播鏈。

他提到現時接受檢測的市民，多數為接收到社區資訊或較年輕的人士、曾外出工作等，他們屬於較高風險；至於一些較少出門、未能接受到資訊的長者，他相信這類人士的感染風險相對較低。

引發望月樓群組的國泰空少，曾光顧屯門愛定商場東亞大藥房，當時藥房東主在場，兩人均有戴口罩，其後東主一家四口先後染疫。林緯遜對此表示，佩戴口罩的人傳播病毒機會較低，但如果有人無戴好口罩，加上Omicron的傳染力高，亦有機會經空氣有限度傳播；而初步確診的藥房東主兒子，潛伏期間曾乘校巴上學，有機會在社區傳播病毒，認為有相當的風險。

另外，昨日初步確診的患者，涉及一名居於屯門寶田邨，於竹篙灣檢疫中心工作的女保安（即看：【下一頁】）。林緯遜相信患者在工作地點受感染的機會較大，病毒基因分析結果將有助了解感染源頭。

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記者：郭詩詩