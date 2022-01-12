【停止面授】感謝老師及校工小心翼翼地照顧學生 家長：你們是校內最辛苦的一群

▲ 全賴眾多老師、清潔嬸嬸和叔叔悉心照顧學童。

第五波疫情殺到，幼稚園及小學將於周五起停課。

家長最難處理的問題，就是如家中沒聘外傭，把孩子獨留家中，便會觸犯法例。孩子無人看管，亦會衍生眾多問題，包括家居安全和孩子會否只顧打機，學業成績大倒退。

在一片責罵和埋怨聲中，有家長發出另類聲音。

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「停課與否由政府決定，是否決定讓孩子打針，家長應負上一定的責任。當學校仍努力讓學生可以正常上課之際，家長實在要讚揚校長、老師和所有校工，因為他們一直小心翼翼地照顧所有學生。直到今天，學校只出現零星感染個案，全賴眾多老師、清潔嬸嬸和叔叔悉心照顧學童，他們不停手地為全校清潔消毒，做好衞生，隨傳隨到。疫情下，他們是校內最辛苦的一群，是抗疫成功的大功臣。」

「為了減低學生之間的接觸機會和感染風險，學校作出了許多特別安排，例如小息時，指派更多風紀和老師看管學生，確保他們單獨坐在圍板內才能脫口罩吃喝，亦要無時無刻留意和檢查孩子們的口罩是否佩戴正確。我衷心多謝他們。」

「我兒子的老師家人因感染新冠病毒，老師也需要隔離，但他心繫學生的學習進度，所以逐一致電了解學生的學習需要。看到他如此盡心盡力，我好感動……」

病毒兇狠，但人間有情。當我們懷着感恩的心去看世界，嘴巴就不會只發埋怨的聲音。

世上沒有完美的政策，挑剔嘲諷不會令疫情消失。暫時放下怨恨，積極做好個人衞生，配合防疫政策，齊心杜絕抗疫漏洞，方能擊退疫情。

全文刊於《經濟日報》，原題為「另類家長聲音」