【王力宏離婚】李靚蕾再列八個重點反擊前夫　預備發布證據：你同意我就po

▲ 李靚蕾今早再反擊王力宏。

昨晚（11日）深夜李靚蕾在社交平台再度發文，力斥王力宏隔離出關就直奔舊居「吾疆」，更未在她同意下，帶同三名陌生男到來，她嚇得不敢開門，又指王力宏試圖強行闖入，嚇哭小孩！對於前妻的指控，王力宏透過經理人公司回應媒體，並發文駁斥李靚蕾，直指對方想像力豐富。

對於王力宏的回應，李靚蕾今天（12號）早上再在社交平台發文，逐一駁斥前夫王力宏，更指如果王力宏也同意，她就會發布自己持有的證據就提供，甚至不惜公開彼此的私隱。

【王力宏離婚】回應蕾神指控稱前妻想像力太豐富 王力宏反擊：不要阻撓探視

李靚蕾更稱如果真如別人所說是否已報謷，她並承認確是有報警。

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李靚蕾今早IG回應全文：

1. 結婚才8年，竟然會有一個12年的「夫妻」生活助理？？大家都知道那是你的「私人」助理（受你雇用、長期聽命於你，對你唯命是從的男子）。

2. 如果真如我所說是否應該報警？我有報警。

3. 我想像力豐富？請說清楚哪一個部分是想像的，我提供證據佐證。

4. 只是想看孩子？我一直不只是歡迎，還不斷請求你看孩子，想看孩子為什麼要違反協議中明訂看孩子的條約？？「所有」來訪人員必須經「雙方」評估同意。為什麼未經同意要硬闖？為什麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在？？

5. 沒報到小孩十分難過？你原本自由可以選擇的時候，你自己規劃農曆年才願意安排回來看孩子…

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6. 律師建議？哪一位律師會建議你違反協議，帶著未經同意的三個男人（其中一位還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在，我素未謀面的陌生男子）來「看孩子」還要要求拔監控？請你提供…我想不通你覺得如果不拔監控，監控會有可能錄到什麼，會比你現在的行徑更可怕？如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位雙方都能同意／孩子也舒服自在的人選。為什麼要在我一個人的情況下帶這麼多人硬闖？

7. 透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力…來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的一切作為。

8. 如果有證據就提供？好，如果你同意我就po…（原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私…也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽…）。