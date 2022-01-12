  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (週三) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 李靚蕾 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首答問會】林鄭月娥公布政府架構重組細節　食衞局改組為醫務衞生局

政治 11:44 2022/01/12

分享：

熱門 第五波疫情 李靚蕾 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

林鄭月娥出席特首答問大會。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今公布政策局改組建議細節，重組後，港府政策局將由13個增至15個，林鄭建議，由政務司司長負責監督其中9個政策局，財政司司長負責其中6個政策局。

林鄭在任內最後一份施政報告中提出政府架構重組，她今日出席立法會答問大會時透露重組細節，建議如下：

一、增設新的文化、體育旅遊局，將目前由不同政策局分管的文化、體育、旅遊事業統整歸一，成為中外文化藝術交流中心。

二、分拆運輸及房屋局，重組後的房屋局會全力處理重中之重的房屋政策，包括協助市民儘快上樓，支援輪候公屋多時的住屋，密切監察私人住宅市場情況，專注督導房委會和房署一系列房屋新措施。

三，負責運輸的局會改名為運輸及物流局，負責對內外的運輸事宜。

四，改組食物及衞生局為醫務衞生局，專責醫療衛生政策，除了應對疫情之外，亦推動多項重大政策措施，包括落實兩個十年醫院發展計劃，發展中醫藥、制定基層醫療健康發展藍圖等，加強監督，促進醫療科技的研發，解決醫療人手不足的問題。

五、重組民政事務局，改名為民政及青年事務局，加強與地區為本的工作，及提升社會凝聚力，制定青年發展藍圖，鼓勵青年參與公共事務等。

六、將創新及科技局改名為創新科技及工業局，會提升再工業化的政策職能，考慮如何在新田科技城引進更多現金製造業。

七、擴大環境局，改名為環境及生態局，接掌原屬於食衞局負責的環境衛生、漁農等。

八、整合及理順部份政策及相關工作的分工，統一政策事權，講目前分散的人力發展、扶貧撥歸勞工及福利局負責。

另外，談及行政立法關係時，她表示，和管治團隊期望和議員充分合作，做出成績爭取市民人提供，發揮新選舉制度的優越性，為香港民主健康發展打下良好基礎。她承諾，未來會定期出席時間長短不一的發問大會，亦會要求司局長回應口頭質詢時簡潔、清晰。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林曉君

相關文章

【第三針疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打針　僅提供科興疫苗
16:27 2022/01/04
【第三針疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打針　僅提供科興疫苗
【政界爆疫】立法會大樓晚上進行消毒　多名議員自行檢測
22:51 2022/01/06
【政界爆疫】立法會大樓晚上進行消毒　多名議員自行檢測

你可能感興趣

【第三針疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打針　僅提供科興疫苗
16:27 2022/01/04
【第三針疫苗】政府下周三派外展隊到立法會為議員打針　僅提供科興疫苗
【政界爆疫】立法會大樓晚上進行消毒　多名議員自行檢測
22:51 2022/01/06
【政界爆疫】立法會大樓晚上進行消毒　多名議員自行檢測
政治 林鄭月娥 立法會 特首選舉

最高瀏覽

【在家工作】林鄭月娥：非核心前線抗疫公務員　可安排在家工作
10:42 2022/01/11
【在家工作】林鄭月娥：非核心前線抗疫公務員　可安排在家工作
【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
15:36 2022/01/11
【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
【高危地點】16個處所列高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】
10:40 2022/01/11
【高危地點】16個處所列高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】