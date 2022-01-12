【特首答問會】林鄭月娥公布政府架構重組細節　食衞局改組為醫務衞生局

▲ 林鄭月娥出席特首答問大會。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今公布政策局改組建議細節，重組後，港府政策局將由13個增至15個，林鄭建議，由政務司司長負責監督其中9個政策局，財政司司長負責其中6個政策局。

林鄭在任內最後一份施政報告中提出政府架構重組，她今日出席立法會答問大會時透露重組細節，建議如下：

一、增設新的文化、體育旅遊局，將目前由不同政策局分管的文化、體育、旅遊事業統整歸一，成為中外文化藝術交流中心。

二、分拆運輸及房屋局，重組後的房屋局會全力處理重中之重的房屋政策，包括協助市民儘快上樓，支援輪候公屋多時的住屋，密切監察私人住宅市場情況，專注督導房委會和房署一系列房屋新措施。

三，負責運輸的局會改名為運輸及物流局，負責對內外的運輸事宜。

四，改組食物及衞生局為醫務衞生局，專責醫療衛生政策，除了應對疫情之外，亦推動多項重大政策措施，包括落實兩個十年醫院發展計劃，發展中醫藥、制定基層醫療健康發展藍圖等，加強監督，促進醫療科技的研發，解決醫療人手不足的問題。

五、重組民政事務局，改名為民政及青年事務局，加強與地區為本的工作，及提升社會凝聚力，制定青年發展藍圖，鼓勵青年參與公共事務等。

六、將創新及科技局改名為創新科技及工業局，會提升再工業化的政策職能，考慮如何在新田科技城引進更多現金製造業。

七、擴大環境局，改名為環境及生態局，接掌原屬於食衞局負責的環境衛生、漁農等。

八、整合及理順部份政策及相關工作的分工，統一政策事權，講目前分散的人力發展、扶貧撥歸勞工及福利局負責。

另外，談及行政立法關係時，她表示，和管治團隊期望和議員充分合作，做出成績爭取市民人提供，發揮新選舉制度的優越性，為香港民主健康發展打下良好基礎。她承諾，未來會定期出席時間長短不一的發問大會，亦會要求司局長回應口頭質詢時簡潔、清晰。

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記者：林曉君