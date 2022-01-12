【天氣預測】周末多雲有幾陣雨　下周二早上有地區跌至15度

▲ 本港地區今日天氣預測大致多雲，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風。（資料圖片）

天文台今日（12日）表示，東北季候風繼續影響本港，一早一晚天氣清涼，今早市區氣溫約15度，一些低雲今早覆蓋整個華南沿岸地區，料今日多雲，日間就會短暫時間有陽光。預測未來數天早上天氣持續清涼，下周日及一有幾陣雨。

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天文台預測今日本港地區天氣大致多雲，日間短暫時間有陽光，吹和緩至清勁東至東北風。展望未來2至3日早上持續清涼，星期日及星期一有幾陣雨。預料一股偏東氣流會在週末期間影響廣東沿岸，該區雲量增多。受一股季候風補充影響，下週初華南天氣再度轉涼，有幾陣雨。

根據9天天氣預測，明天大致天晴，早上清涼，日間乾燥。短暫時間有陽光，稍後有一兩陣雨。早上清涼。周六至下周二持續多雲，有幾陣雨，周一氣溫介乎16至20度，周二早上7時，有地區氣溫跌至15度。

▲ 未來9天天氣預測。（天文台截圖）

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責任編輯：余思嵐