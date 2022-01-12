【食用安全】父用橙汁樽裝清潔劑　21歲仔誤飲灼傷喉嚨食道結痂

▲ 父用橙汁樽裝清潔劑，21歲仔誤飲灼傷喉嚨食道結痂。

內地深圳一名21歲蔡性男子早前在家裡隨手拿起桌上的「橙汁」飲用，未料喉嚨即傳來灼燒感，他前往醫院檢查，醫生發現他的食道受損、收窄，2個月內體重暴跌36公斤。原來男子當時喝下的並非橙汁，而是他父親用飲品樽裝著的清潔劑。

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據內地傳媒報道，事發當天，蔡男的爸爸將冷氣機清潔劑倒入空的橙汁樽內，蔡男回家看見桌上有半瓶「橙汁」，沒有多想便喝下，但隨即發現嘴裡出現一股苦澀的化學味，喉嚨更傳來灼燒感，蔡男遂立即催吐，猛灌幾杯水，但灼燒感不減，部分橙汁已嚥下肚。

蔡男立即醫院檢查，被診斷為化學腐蝕性咽喉、食道損傷，需留院接受治療。數日後，蔡男情況好轉便出院回家。不過，他出院後進食有困難，吞不下食物，每天只能靠牛奶維持身體能量。2個月內，體重暴跌36公斤。

覆診結果顯示，蔡男食道內壁結痂，中間最闊的地方只有約3毫米的空間。在醫生的建議下，蔡男一共進行了3次的狹窄切開術，最後成功解決了吞嚥不暢的問題。

醫生提醒，如不慎誤飲強酸或強鹼的清潔劑，可以先喝一些蛋白和牛奶來中和酸鹼度，讓消化道形成一層保護膜，同時立即到醫院就診。另外，切記不要催吐，否則會對消化道造成二次損傷。

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責任編輯：羅嘉欣