【全民造星IV】還我系列Sica+Ash+阿妹各有發展　花姐暗示阿Gao當《造星IV》女團隊長？　

《全民造星IV》所誕生的女團於今晚（1月12日）正式出道，ViuTV並將於今晚在尖沙咀舉行記者會，並會進行Facebook直播讓粉絲見證《全民造星IV》女團的誕生。

日前，有網民途經舉辦《全民造星IV》記者會活動地點附近，發現場內的大屏幕播出李芯駖（芯駖）、蘇芷晴（So Ching）、陳泳伽（Winka）的照片，令人更加相信3人也會是女團成員之一。

至於在大半個月前，於《全民造星IV》決賽中宣布同列「還我系列」三甲的何洛瑤（Sica）、鍾卓穎（Ash）、黃敏蕎（阿妹），就似乎成為女團的成數比較低。

最新影片：潘靜文+林智樂訪問

Ash離婚致形象破裂

其實本來深受網民愛戴的Ash都屬於網民的女團心水人選，Ash也接下飲品、服裝、鐘錶等廣告，又曾拍攝婚戒宣傳照，有指她的身價約4萬。不過形勢就在Ash宣布離婚後有所轉變，其「天使」形象破裂。

因為Ash在本月初承認與結婚1年的台灣丈夫達成共識分開，後來網民不斷揭Ash黑歷史，指她其實是雙面人，曾在中學時曾欺凌同學，甚至指她是因為出軌才導致離婚。她的前夫阿龍後來發文力撐前妻，強調二人是在和平情況下離婚。

後來，Ash又被指搭上曾合作《時候不早》MV的MC張天賦傳緋聞，網民上載相片指，二人在上個月的平安夜同在黃埔某超市購物。

阿龍解釋當日是慶功宴，華納唱片向傳媒回覆事件：「跟MC了解過兩人只是純粹工作朋友關係，沒有其他。多謝關心。」MC解釋與Ash只是普通工作合作夥伴，並指彼此不相熟，所以不清楚對方婚姻狀況。

Ash在宣布離婚後也未有再現身，未知會否再現身ViuTV節目《囝囝女女730》「試水溫」呢？

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Sica粉絲強大

Sica在《全民造星IV》的首輪淘汰賽選唱Cookies的《心急人上》，以娃娃音配上活力十足的誇張動作，「爆冷」成功入圍。Sica在後來的演出也一直突破自己，可是在40強時因B組落敗而慘被淘汰，引起網民在討論區洗版。

她在個人IG內的相片以日系風格為主，同樣曾亮相ViuTV《囝囝囡囡730》，也有與其他人氣選手一同接受媒體訪問。她又亦參與過《通菜街喪屍戰》（加料版）的演出。

網民也表示支持Sica入團：「我覺得最適合女團是Sica 因為佢唱和跳都有水準，年輕有潛能，有特色」、「希望sica做到女版error」。而Sica的「吸粉」程度由《造星IV》過後也未有減退，即使她不是20強選手也有粉絲到決賽會場門外為她應援，也有為她製作巴士燈箱廣告、應援巴士。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

16歲阿妹曾獲邀獻唱

同屬「還我系列」的黃敏蕎（阿妹）在參賽時因外形甜美而被關注，可惜在96強一對一前哨戰中不敵曾業喬（燒賣）。

阿妹後來被邀請在《三哥Chill & Chilli》手作市集暨音樂會中獻唱，又曾與眾《造星IV》參賽者參與網上節目獻唱。而且青春就是本錢，阿妹現時只不過是16歲，也大有發展機會呢！

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Gao做女團隊長？

另外，雖然女團名單於今晚公佈，網民又會好奇誰人會成為隊長，或者MIRROR經理人花姐的一張合照就有所暗示？

花姐上載自己與MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與《造星IV》亞軍沈貞巧（Gao）的合照，寫道「兩對我愛的耳朵，加油呀！」。

▲ 花姐有所暗示？（取自Instagram）

於是，此照片引起網民認為花姐是與兩位隊長合照：「阿Gao做隊長幾好」、「好想睇佢兩個一齊locking」、「花姐好滿意嘅樣 兩個都要加油」、「lokman and lokwoman」。

究竟事實是否真的由阿Gao做女團隊長？今晚便知道。