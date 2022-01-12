【KO便秘】洋蔥含果寡糖是腸道益菌食糧　營養師黃凱詩：洋蔥入饌有助KO便秘

你的身邊，總有一兩位愛偏食的朋友，例如，會有人告訴你，最怕就是薯仔的味道，但是，薯片卻是她的至愛。

Bonnie問我的弟弟︰「你為甚麼不吃豆腐？」他說︰「小學年代，老師希望我們多選植物性蛋白質，一星期總有兩天豆腐伴飯，吃得太多，被嚇怕了。有人說，人類對每種食物也有限額，我相信自己對豆腐的配額已經用完了。」

Bonnie笑說︰「但是，上回大夥兒到大牌檔聚餐，你好像對那碟金磚豆腐愛不釋手。」

他尷尬地說︰「油炸香口，質感不同。」

生吃洋蔥更健康

我對Bonnie說︰「別取笑人偏食，其實最愛挑食的人是你，所有健康食物你也不愛。」

她不滿地咆哮︰「哼！並非所有，我愛洋蔥，洋蔥是很健康的吧！」

我取笑她︰「你是愛洋蔥……圈嗎？」

她反對說道︰「你每次煮羅宋湯，那些腍腍軟軟的洋蔥，也會被我吃光。」

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我笑說︰「總算你說得通。不過，如果要比較的話，生洋蔥健康得多，但我也明白，那種辛辣的口感，不是人人能接受。」

「哈！說起來，洋蔥倒是健康食物中，我唯一喜愛的，聽說，抗氧化能力很高，對嗎？」她笑著問道。

洋蔥含腸道益菌食糧

「你經常便秘，對你來說，洋蔥對腸臟的好處，還是最重要，它含有果寡糖，是腸道益菌的食糧。」

Bonnie想了一想，說︰「但除了在你家飲羅宋湯，我平日很少會吃，洋蔥圈則例外。」

我建議︰「洋蔥豬扒、日式咖喱，也會放大量吃洋蔥呢！」

她突然提議︰「不如今晚我們吃日式牛肉飯，當中也有大量洋蔥。」

我說︰「還有大量肥牛肉呢！」

撰文 : 黃凱詩 尚營坊健康顧問營養師