【屯門疫情】多個檢測站逾千人排隊等強檢　學生輪候逾5小時：驚排隊時受感染【附強檢地點】

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，港府今日公布的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處34個指明地方的人士接受新冠檢測，當中涉及屯門多個地方，包括掃管笏管愛琴海岸地下3C號鋪 Fusion by PARKnSHOP、屯門VCity地下一田超市、黃金海岸商場地下Pacific Coffee及Market Place by Jasons等。詳情即看：【下一頁】

由於近日有多宗確診個案患者在屯門區工作或居住，當局憂區內出現隱性傳播鏈。大批市民今日（12日）到屯門兆麟社區會堂接受檢測，現場所見，市民在兆麟街大排長龍，部分長者更自備凳椅等。由於人數太多，當局已在上址近馬路位置截龍，安排等候的人士到兆麟體育館排隊。

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任職地盤工作的岑先生居於屯門兆麟苑，他今早8時已到兆麟檢測站排隊，目測有過千名居民排隊，排隊逾4小時的他仍在等候檢測，期望可以在黃昏前完成。他批評政府支援不足，低估了到訪安定商場的居民數目，造成檢測人數大排長龍。他建議全港各個檢測站應增設實時人數，以及輪候時間並於網上公布，讓市民查看：

好彩這2天沒有猛烈太陽，而在場很多長者都自備雨傘及凳椅，大家都很自律及守規，沒有鼓噪。

同樣居於兆麟苑的蘇同學今早8時亦已經到場排隊，至下午1時已輪候5個多小時，仍未能進入檢測大樓。他表示，雖然知道政府在區內增加其他檢測點，但由於已排了一段時間，加上得知其他檢測站同樣多人，故只好無奈地留在原地繼續排隊。他表示，兆麟檢測站毗鄰安定邨重災區，所以有很多人都到此檢測站檢測，又認為政府安排混亂，未及加派人手處理檢測：

這麼多人排隊反而增加感染機會！

當局呼籲有感染風險的當區居民及在該區工作的人士盡快進行檢測，並在位於屯門兆麟社區會堂的社區檢測中心已由昨日（11日）起，已延長服務時間至晚上10時，另由今天（12日）起亦會增設8個流動採樣站，加強檢測服務，不論是否屬於強檢人士，均可接受免費檢測服務。有需要人士可在以下地點接受檢測：

社區檢測中心：

屯門兆麟社區會堂

流動採樣站：



1月12日至14日（上午10時至晚上8時）

青田遊樂場（一月十二日：下午二時至晚上九時）、大興社區會堂、新和里遊樂場、蝴蝶灣社區中心、龍逸社區會堂

1月12日至18日（上午10時至晚上8時）

友愛體育館、友愛足球場

1月12日至21日（上午10時至晚上8時）

安定／友愛社區中心地下有蓋操場、建生社區會堂

另外，當局將13個處所列高危場地，包括屯門香港黃金海岸商場地下S8號舖太平洋咖啡

曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】

最新影片推介：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：曾秋文、郭詩詩