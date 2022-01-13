【美食速報】京都喫茶店Sonia Coffee登陸中環　限定口味鬆餅＋網店日式大福

▲ Sonia Coffee在中環開設第二分店。

即使不能親身到日本喫茶店，香港鬧市中也有隱世京都喫茶店可以一嚐。逾50年歷史的日本京都昭和喫茶店 Sonia Coffee，繼去年登陸香港於旺角開設首間海外分店，近日再進駐中環H Code 開設第二間分店，為喜愛日本文化的香港人帶來昭和風味的甜品。

第二分店會帶來自家焙煎咖啡豆及以其烹煮的虹吸咖啡，還有一系列懷舊甜品，及推出全新美食，當中包括三款全新 H Code 限定喫茶店經典鬆餅（朱古力布朗尼鬆餅、栗子鬆餅、及雜莓鬆餅）、每日數量有限的忌廉焦糖咖啡布丁、聯乘網店Justformochi推出出每日限量人手製作「日式爆餡大福」、昭和下午茶甜品套餐、以及一系列日式洋食，讓大家體驗日式喫茶文化！

最新影片

新店限定三款喫茶店鬆餅

Sonia Coffee指其喫茶店原味鬆餅（Hot Cake）以全天然食材人手製作，採用質蜂蜜、 日本麵粉及雞蛋，即叫即製，是品牌多年來的招牌甜品。為了慶祝新店開張，Sonia Coffee別推出三款H Code新店限定口味，包括雜莓口味、栗子口 味及朱古力布朗尼口味，揉合傳統以及創新元素。

除了各款口味經典鬆餅外，另有忌廉焦糖吉士布丁，Sonia Coffee指布丁用上大量雞蛋，充滿蛋香味，而且數量每日限定，全新分店還推出新店限定的忌廉焦糖咖啡布丁，咖啡迷不要錯過。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

Justformochi網店日式大福

Sonia Coffee更首度夥拍網店 Justformochi 推出H Code新店期間限定日式大福，每日限量鮮全人手自家製作，採用無油少糖無添加配方而製成，大福皮包裹著餡料，更推出共16款自創口味，當中4款人氣口味為栗焙福大福、士多啤梨芝士蛋糕大福、 好「柚」料大福及黑白良芝麻大福。

新店還有「昭和下午茶甜品套餐」，於下午兩時半後供應，可供選擇的包含忌廉焦糖吉士布丁及芝士蛋糕，當中推出4款分店限定的芝士蛋糕，包括雙重芝士蛋糕、朱古力雙重芝士蛋糕、宇 治抹茶紅豆芝士蛋糕及紫薯巴斯克芝士蛋糕。

冬季和風洋食菜單

除了各式各樣的甜品選擇外，新店推出三款和風口味意粉，包括明太子三文魚意粉、和風帆立貝芥辣醬油意粉、及和風蒜香大蝦鰹魚意粉。同時為素食人士推出了素食全日早餐，還可以優惠價享用手調咖啡及特式飲品。

供應日子：逢星期一至五

另外有新推出的濃縮咖啡雪糕梳打，亦有其他口味的昭和雪糕梳打包括波子汽水口味，以及巨峰葡萄味及白桃味，讓大家選擇。還有總店直送的咖啡豆及掛耳包咖啡，現於香港店有售發售，大家可以買回家享用Sonia Coffee的咖啡。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

店舖資料：

Sonia Coffee 自家焙煎ソニアコーヒ（H Code 店）

地址：中環砵典乍街45號H Code地下2號舖

營業時間：星期一至五8am - 6pm｜星期六至日9am - 7pm

電話：3709 9275

Sonia Coffee 自家焙煎ソニアコーヒ（MOKO 店）

地址：旺角太子道西193號 MOKO新世紀廣場MTR層M52號舖

營業時間：星期一至四9am - 9pm｜星期五至日8am - 10pm

電話：2398 8835

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。 立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：蕭雅文