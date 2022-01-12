【北部都會區】林鄭：土地開發程序必須大幅縮減　有效整合審批土地讓科研機構落戶

▲ 行政長官林鄭月娥。（陳靜儀攝）

第七屆立法會開鑼，特首林鄭月娥今日出席首次大會時表示，社會應為落實北部都會區創造有利條件。她說，發展局會在今個季度就精簡土地開發程序，向立法會提交相關法案。她同時建議有效整合審批土地，批地予大型創科企業，讓科研機構落戶香港。

林鄭表示，自北部都會區發展策略公布以來，港府結合300篇報章意見及評論文章，稱社會評價相當正面。她指，港府將制定有利產業及人才發展政策，更開放地考慮提供政策優惠，吸引內地及海外企業及人才在香港發展。同時，港府亦會強化執行機制，她認為下屆政府可考慮設立副司長職位，負責領導北部都會區等大型發展項目，強化跨局協助，制定指標監察成效，並與深圳市政府加強合作。

在運輸基建方面，港府已向深圳市政府建議5個鐵路項目其中3個跨境項目，稍後將深圳市領導會面作討論。香港運房局正著手研究洪水橋及前海的香港路段，沿線增設車站位置。

她又提及，作為宜居的北部都會區，該區將會擴充及興建三間醫院，其中古洞北醫院將會成為北部都會區的中心醫院，並且發展成為具綜合功能的研究型醫院，不但提供治療及診症服務，亦將進行基礎研究，與附近新田科技城生命科學產生協同反應。另外，北部都會區亦會計劃興建私人醫院。

林鄭續指，北部都會區著重城鄉共融，環境局正展開顧問研究，保育區內3個濕地園區，保安局亦會開放沙頭角碼頭，及就進一步開放沙頭角中英街禁區以外的區域，諮詢市民。

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記者：陳葆琳