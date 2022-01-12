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【美食速報】Lady M推紫薯千層蛋糕　選用台灣紫薯紫地瓜浪漫色系打卡熱選

休閒消費 12:34 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 李靚蕾 升中面試 小一派位 鐵拳英雄 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

Lady M 將推出全新口味的紫薯千層蛋糕，賣相精緻。(餐廳提供)

 Lady M 於1月14日(周五)起推出全新口味的紫薯千層蛋糕，以冬天時令的紫薯做主角，選用產自台灣的紫薯、紫地瓜，製成香甜綿密、輕盈細緻的雙色內餡，保留食材天然色澤，均勻地塗抹在紫地瓜風味的班戟皮，散發溫婉濃郁的怡人香氣。

蛋糕面層會鋪上紫地瓜奶酥，每一口都品嘗到紫薯、紫地瓜的甜蜜風味，好讓紫薯控大快朵頤。

威士忌黑朱古力慕絲蛋糕(餐廳提供)

另外， Lady M 早上推出深受歡迎的威士忌黑朱古力慕絲蛋糕，亦載譽歸來。這款蛋糕由香港團隊創作，選用 The Macallan Double Cask 12 年威士忌製作，這款單一麥芽威士忌帶有蜂蜜、柑橘和生薑的風味，細緻甘美，每吃一口蛋糕都在舌尖綻放別具一格的酒香。

幼滑無瑕的黑朱古力鏡面上以乾橙片作點綴，裏面蘊藏黑朱古力威士忌慕絲、威士忌橙皮啫喱、牛奶朱古力威士忌慕絲，以濕潤鬆軟的朱古力海綿蛋糕及黑朱古力脆片作基礎，層次豐富。朱古力與威士忌合奏出和諧的滋味，為味蕾帶來極致享受。

在品味這件「醉人」的蛋糕時搭配一杯威士忌，更能巧妙地昇華蛋糕的香氣。

價錢：紫薯千層蛋糕件裝78元/件、原個蛋糕 510元 (6 吋) / 780元 (9 吋)、威士忌黑朱古力慕絲蛋糕件裝 72元、原個蛋糕 $720 (9 吋)

記者：招美寶

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