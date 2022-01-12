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【特首答問】林鄭：23條立法一定要「立得好」　難以在6月前三讀通過

政治 13:35 2022/01/12

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行政長官林鄭月娥。（陳靜儀攝）

特首林鄭月娥今日在新一屆立法會大會上表示，保安局局長鄧炳強已全情投入《基本法》第23條的本地立法工作，將會爭取本屆政府內，即今年6月前，設立大體立法框架內容，交予社會討論，有關立法工作將參考外國的經驗及做法。

她強調，23條立法一定要「立得好」，認為法例難以在6月前在立法會三讀通過，不過得悉部分議員盡快完成，又指如果立法會認為做得到，她無理由反對。

林鄭重申，23條立法是憲制職能，不能再拖，形容全國人大常委將《港區國安法》立得十分好，過去起到止暴制亂的作用，現時則是「定海神針」，冀立法會保安事務委員會成立後，屆時再與保安局和律政司商討詳情。

林鄭亦提及，港府擬向今屆立法會初步提交的40項立法建議，包括正在進行諮詢有關《版權條例》的修訂、防止兒童被虐的強制舉報、提高職安健最高罰則、取消強積金「對沖」、精簡土地發展法定程序、《基本法》第23條的本地立法等。政務司司長正統籌本年度的立法議程，稍後會提交立法會參考。

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記者：陳葆琳

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