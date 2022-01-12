【青春不要臉】伍樂怡扮小龍女散發仙氣　重現《神鵰》練玉女心經經典場面

▲ 《青春不要臉》

將接棒《異搜店》於下周一（1月17日）首播的TVB新劇《青春不要臉》，是《香港愛情故事》林肯監製的新劇，由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀、伍樂怡、林正峰、游嘉欣、孔德賢主演，故事以80年代TVB藝員訓練班為背景。

很多港人心中，80年代的香港影視圈充滿機會，只要肯搏肯捱必能獲得提攜、實踐夢想。《青春不要臉》為更像真「還原」當年影視圈特有情懷，劇組花大量時間做資料搜集。

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還原當年物品

除角色原型來自當年紅極一時的電視台小生花旦外，就連劇中角色經歷，也參照了當年電視台部份藝人的親身經歷。

另外，劇中很多道具物品亦是劇組千方百計四出搜羅，或是由道具員工專誠「還原」當年經典。

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譚玉瑛演兒童節目監製

劇組同時運用了影像技巧及無綫獨有的龐大珍貴資料影片資源召喚大眾集體回憶，透過CG特技將劇中角色融入當年資料影片，包括當年藝訓班試鏡及考試片段、香港小姐競選片段、《歡樂滿東華》及昔日經典劇集等。

另外，亦會重拍《共享陽光》MV、《神鵰俠侶》及《他來自江湖》等片段「還原」昔日TVB經典場面。此外，當年電視當紅小生包括梁朝偉、黃日華、苗僑偉、湯鎮業等，亦會以特別形式在劇中「現身」。

至於《青春不要臉》眾角色當中，以兒童節目監製櫻姐最為特別，因為相關角色正是由兒童節目元祖級主持譚玉瑛飾演，別具意義。

重現練玉女心經經典場面

今日（1月12日）劇組公布了合成片拍攝花絮照，照片所見，為拍出能完美融入昔日資料影片的畫面，伍樂怡（Kelly）在鏡頭前作出了「多角度演出」。

問到Kelly拍攝相關場口是否很高難度時，她笑謂最緊要事前做足準備功課：「拍之前要睇咗啲資料片先，肢體語言同動作都要跟番足，否則前咗少少或後咗少少，都會出咗位，就會key唔到。」

她又分享拍《神鵰俠侶》玉女心經經典場面時的趣事：「嗰場想跟番原著係咁轉，但因為個轉盤壞咗，現場只能靠工作人員係咁幫我哋轉，我哋就要努力保持住上身嘅穩定性，諗番起都好搞笑。」

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拍合成場面花心血

監製林肯受訪指《青春不要臉》是其入行以來資料搜集最詳細、以及用最多資料片段的劇集之一：「套劇有接近100場合成場口，拍之前要將當年嘅片逐場搵番出嚟，構思同埋研究應該點拍。因為需要嘅片量好大，全靠資料搜集數碼資料庫（MAO）嘅同事幫我哋手。」

另外，他亦都要與動畫部門同事開會：「睇吓我哋想像嘅方法係咪真係呈現到出嚟。」林肯續指，合成場面主要時間花在細節上：「我哋所有片都係對番舊片嚟拍，包括燈光同埋大細比例等。其中一個難題就係點樣將當年4：3嘅畫面同依家16：9嘅畫面融合埋一齊。」