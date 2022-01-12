【派對動物】從來都不是一個派對動物 鄭丹瑞：有乜嘢公事可以上公司傾

▲ 如今疫情反覆，搞派對的風險更高。

我從來都不是一個派對動物，讀書時，同學開派對都不會預我一份，因為怕我煩：問幾點開始？幾點有嘢食？幾點結束？怕太夜阿爸鬧！又問派對有幾多人？有女生又怕醜，沒有請女生又呻悶……

入電台工作，收到上司的第一個工作指引，就是盡量不要跟歌手們太熟絡，否則多播了某個歌手的歌，會給人懷疑你偏私，我一直遵從這個指引，而且遵從得有點矯枉過正。大家都明白我有很多無聊的顧忌，漸漸就懶得睬我，有派對聚會都會識趣地把我踢出名單，而我也不介意，樂得清靜。

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後來擔任管理層，經常有娛樂公司、唱片公司高層，邀約吃晚飯、傾公事，我大都一一婉拒：「有乜嘢公事，你大可以在辦公時間上嚟我公司傾，又或者我嚟你公司傾，放工後，我想返屋企見下我兩個寶貝女。」是我的藉口。

「你又話教人說話技巧，但係你自己又會咁抗拒喺呢啲公眾場合出現，同人傾偈攀談，好似有啲自相矛盾喎。」好事之徒挑戰我。我教說話的技巧，不包括在一些派對上的說話方式，因為在這些場合，大家都不會把對方講過的說話放在心上、記在腦中。智者講過：「有目的而去的派對不純粹，純粹的派對多廢話，太多廢話令人身心俱疲。」

如今疫情反覆，搞派對的風險更高，一堆廢話，一個晚上報廢，再染疫，不化算，不值得。

全文刊於《經濟日報》，原題為「派對」

