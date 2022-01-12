【教師操守】教育局研操守議會發展方向　蔡若蓮：過去兩年處理教師投訴未能發揮作用

▲ 蔡若蓮說，議會於過去兩年處理教師投訴未能發揮作用。（資料圖片）

就教師操守、行為失當個案向教育局提供意見的教育人員專業操守議會，現屆成員的任期於今年4月30日屆滿。教育局指出，鑑於近年社會對議會的工作有不少意見，教育局會審慎研究議會未來的發展方向，當局亦正草擬官方的教師專業操守指引，預計今年內完成。教育局副局長蔡若蓮表示，過去兩年當局處理教師投訴個案時，議會未能發揮作用。

1994年成立的教育人員專業操守議會是非法定的諮詢組織，負責向政府及教育局提供意見，涉及提高教育專業人員的操守、教育工作者的糾紛或指稱行為失當個案，亦會擬訂應用準則，以界定教育工作者應有的操守，並通過諮詢，使這套準則得到各個教育界別廣泛接受。

現屆成員的任期原於去年4月30日屆滿，因疫情獲教育局延長一年任期。教育局表示，鑑於近年社會對議會的工作有不少意見，將會審慎研究議會未來的發展方向。



教育局又指出，正草擬一套官方的教師專業操守指引，預計本年內完成。有關指引提供清晰示例，當中會提供實例，說明對失德教師的懲處，使教師時刻注意謹言慎行，守規守法；檢視教師的註冊時，亦會以此作為參考。

教育局副局長蔡若蓮今早於電台節目中表示，過去2年當局處理大量教師投訴個案，但專業操守議會因種種原因，未能發揮其作用。她又說，教師專業發展制度須與時並進、不斷優化，令社會對教師專業更有信心。

教育局局長楊潤雄接受報章專訪時指出，議會的部分功能近年已被其他架構替代，又說議會過去10年接獲312宗投訴，當中就14宗立案及舉行聆訊，9宗個案的指控部分或全部成立；而在反修例期間，教育局處理數百宗投訴個案，議會只收到6宗投訴。楊潤雄說，短期內會要求教育統籌委員會提供意見，期望於今年4月30日新一屆議會產生前，決定是否讓議會繼續運作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴