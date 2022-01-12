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【父母迫婚】父母安排1日相親20次　22歲女無奈：我真係好攰

親子 17:38 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

內地一名22歲女生在一日內相親20次。

不少父母都擔心子女的感情狀況，內地河南一名22歲女子近日回鄉過年，被父母安排1日相親20次，無奈地指「我真的累了」。事件在內地社交媒體傳開之後，引來網民關注。

一日相親20

綜合內媒報道，該名朱姓女子現年22歲，早前一直在深圳工作，今年才辭職回到河南太康縣老家。長輩見村內其他同齡女子都結婚，甚至已有小孩，都希望她趕快找到另一半。父母為她安排相親，在一天內見了20名男子，可惜未能找到合眼緣的人。

一個上午已經見了13個對象，眼睛都要看花了……

朱女接受內媒訪問時指，村內相親習俗是男方與家長一同上門找女方，10日早上7時多她起床梳洗，8時多開始陸續有男子上門，直至下午5時多才結束。來相親的男子都住在附近村落，大多不相識。朱女坦言相親過程尷尬，「陌生人相見，特別是還有雙方家長的情況下挺尷尬的，聊起來也是各自的一些基本情況，如年齡、工作、興趣及愛好等，有些見面10多分鐘就結束」。

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強調並非「眼角高」

她指目前已相親30多次，強調自己並非「眼角高」，而是希望找到適合的人，對男方負責，「寧願現在多接觸，也不想結婚之後相處不好」。朱女提及家人想她在2022或2024年完成人生大事，希望盡快找到合眼緣、相處得來的另一半。

事件在微博傳開之後，引來網民熱議，「買西瓜也要挑一下吧，何況是找老公？」、「當然是結婚前看清楚，不合適別勉強一起，後半生那麼長……」、「我一個禮拜面試都面不了這麼多家」。有人覺得女子還年輕，不用急着結婚，「才22歲，着急甚麼？」、「農村重男輕女，男女比例失調，比女方更急的是男方」。

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責任編輯︰王明芳

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