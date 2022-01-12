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【新冠肺炎】本月21日起增2間接種疫苗中心　本周五起可預約

社會 12:16 2022/01/12

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本周五起可提前預約到兩間新增社區疫苗接種中心接種疫苗。（資料圖片）

政府今日（12日）表示，教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館的社區疫苗接種中心，將在本月21日起提供接種服務，市民可在本周五（14日）起預約在以上兩間社區疫苗接種中心，免費接種復必泰疫苗。

當局指，為便利更多市民接種新冠疫苗，決定推前早前公布該兩間中心的預約日期，呼籲市民把握機會，盡早安排接種疫苗。
 
另外，年齡60歲或以上的合資格人士可到社區疫苗接種中心領取「即日籌」，可攜同香港身份證親身到社區疫苗接種中心領取「即日籌」，或委託家人到社區疫苗接種中心代領，惟代領人需出示接種者的香港身份證副本。
 
提供科興克爾來福疫苗的社區疫苗接種中心

  • 北角渣華道體育館
  • 佐敦官涌體育館
  • 沙田源禾路體育館

 
提供復星／BioNTech復必泰疫苗的社區疫苗接種中心

  • 教育局九龍塘教育服務中心（本月21日起）
  • 九龍灣體育館（本月21日起）
  • 西灣河體育館
  • 觀塘曉光街體育館
  • 荔枝角公園體育館
  • 元朗體育館
  • 黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設即日籌）
  • 沙田香港中文大學醫院（不設即日籌）
  • 葵涌林士德體育館

 
當局稱，除了社區疫苗接種中心，合資格人士也可透過以下途徑免費接種新冠疫苗：
 

  • 醫院管理局24間普通科門診診所
  • 13間公立醫院的新冠疫苗接種站
  • 衞生署長者健康中心
  • 提供科興疫苗接種服務的逾千個私家醫生或診所
  • 參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營醫護機構的服務地點
  • 兩個流動接種站

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責任編輯：余思嵐

 

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