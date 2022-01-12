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【Omicron變種病毒】袁國勇建議市民可考慮戴兩個外科口罩　拆解背後原因

社會 13:16 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

袁國勇。（陳永康攝）

第五波疫情來勢洶洶，近日確診個案增加，多個群組繼續擴大，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）中午到北角楓林花園第三期視察，他指單位B出現垂直傳播，9樓住戶未曾在排污管倒漂白水，令U型管乾涸，加上室內空氣不流動，導致出現傳播風險。對於近日美國疫情嚴重，當地有意見提出市民外出應戴N95口罩，袁國勇說，本港市民暫時未須N95口罩，但如市民想增強保護力，可考慮戴兩個外科口罩。

袁國勇提到，美國加拿大等地提出戴N95口罩，是因為當地確診數字很高，病毒擴散，但本港目前只得很少Omicron社區個案，加上N95價錢較貴，戴上後說話都易氣促，市民暫時毋須於外出時戴N95，如感到不安心，可考慮同時戴2個外科口罩。

另外，楓林花園第三期正進行外牆維修，袁國勇建議，如市民憂慮開窗會導致室內大塵，大廈裝修中的居民可以在室內戴口罩，同時最重要是確保U型隔氣管有水。

他又提到，第三、四波疫情時，當時社區有很多感染個案後再出現垂直傳播，而Omicron變種病毒傳入社區時間不長，已很快出現兩次垂直傳播，證明Omicron變種病毒的空氣傳播能力強，呼籲市民要及早接種疫苗，減低出現重症的情況。

衞生防護中心昨日（11日）公布，中信證券工作再多兩人確診，其中48歲男職員（個案#12985）居住於北角楓林花園3期，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴

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