皇玥新年黃金系列迎虎年　首推期間限定年糕禮盒

農曆新年總少不了應節的賀年食品，除了好意頭外，大家更可以大快朵頤一番。為了讓大家今年可以嘗到更美味的賀年美食，皇玥兩位大師傅——葉永華及黎永冠特別推出多款期間限定的黃金系列新年禮盒，以咸蛋黃為主角，包括黃金糕、黃金脆條及黃金脆曲奇，鍾情鹹蛋口味的你絕不可錯過。

▲ 葉永華大師傅親手以傳統石磨將香米磨製成質感細膩嘅米漿，製作風味年糕。

傳統手磨米漿製年糕 米香味濃口感極軟滑



葉永華師傅是奶黃月餅的始創人，奶黃月餅是以咸蛋黃精心炮製而成，因此，兩位餅藝大師對咸蛋黃有著特別的感情和偏愛，希望將咸蛋黃作為食材以發揚光大。經過長時間精心研發，兩位大師將咸蛋黃加入年糕、脆條及曲奇，令咸蛋黃成為多樣化的重點食材，創造出變化多端的產品。



兩位餅藝大師希望製作出心目中最理想、最完美的年糕，入口甜中滲透著米香味，同時口感又幼滑無比。於是他們經過長時間努力研發，成功將年糕的米香味和咸蛋黃兩種味道，融為一體，令年糕口感幼滑之餘，同時不會搶去米香味，將咸蛋黃的特色發揮得淋漓盡致，經不斷改良，直至達到完美的效果，正好趁今年農曆新年推出市場。

▲ 年糕不但賣相精緻，而且味道出色，適合送禮或自用。

首次推出年糕禮盒 金紅雙糕衝擊味覺



兩款創新賀年糕點包括鹹香煙韌的黃金糕和香甜軟糯的黑糖年糕，以傳統石磨把香米磨製成質感細膩的米漿，保留了香米原始的香甜和風味。黃金糕由中火烘焗的新鮮鹹蛋黃加入石磨米漿，混和一起蒸焗而成。加入鹹蛋黃的部分完全體現到兩位師傅的功架，先把部分鹹蛋黃攪碎並完全融入米漿，餘下的鹹蛋黃碾碎成小塊加入年糕，令黃金糕不但鹹香味濃郁，還有粒粒鹹蛋黃的口感，米香清新、煙韌彈牙，令人回味。



而黑糖年糕則以古法調配，用上日本優質黑糖和紅糖配以石磨米漿，取黑糖獨特的甜味和紅糖的天然棗紅色，在攪拌途中更加入少許薑汁，令年糕中的黑糖風味更加突出。入口軟糯柔滑，黑糖甘蔗的甜味中更帶有清新香甜的米香，值得一試。



多款期間限定禮盒 饋贈親友夠體面



此外，皇玥更推出全新的豐盛皇至尊新年禮盒，以新年全盒為設計概念，在家中可即席以全盒展示招待客人。禮盒配以皮革絨布全人手打造的皇玥手提袋，盛載多達15種不同款式、不同口味的豐富餅食。加上黑糖年糕禮盒及黃金糕禮盒各一盒，配備皇玥保溫袋。象徵豪華豐盛、盤滿缽滿，一家人品嘗或摯送親友皆宜。



另有4款期間限定的新年禮盒，當中包括蜂巢蛋卷、米芝蓮蝴蝶酥、唐果子及脆曲奇。師傅為應節迎新春，特別精選優質鹹蛋黃，將其焗熱碾碎，融入一層層充滿牛油香的特製酥皮當中，酥皮表面加上一層薄薄的白芝麻，炮製出鹹香酥脆的黃金脆條，寓意金銀滿屋，新年豐收。而黃金脆曲奇則結合中式桃酥的鬆脆可口及西式曲奇的濃郁牛油香味，以兩者獨特的烘焙工藝，創製出集酥、香、鬆、脆於一身的脆曲奇。



新年禮盒電子禮券及現貨於門店及網上商店現已發售，更有買3送1優惠，愈早下單更可享有愈多早鳥優惠。



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