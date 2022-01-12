【牙瘡蛀牙】Coffee3歲仔上唇腫脹慘變「鴨嘴」　驚揭一個習慣致蛀牙生牙瘡

▲ Coffee的3歲仔日前因上唇腫脹慘變「鴨嘴」，原來是一個飲食習慣導致蛀牙生牙瘡。

林芊妤（Coffee）日前分享3歲兒子翟德彥（伯伯）上唇腫脹照片，訴說兒子上唇腫脹慘變「鴨嘴」。Coffee於社交平台交代真相，原來伯伯因為有蛀牙致生牙瘡，繼而引起面腫，醫生解釋是因為伯伯一個飲食習慣導致。

Coffee日前因兒子的上唇腫得似鴨仔，需半夜帶兒子去睇急症，也是兒子第一次入醫院的經歷。第二日伯伯的上唇已消腫，但牙齒突然發黑，牙肉也腫起一個圓形。不過，當時醫生沒有提及與牙齒有關，只說食完藥就會康復。

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Coffee之後收到很多網民私訊給予意見，認為伯伯是生牙瘡，才令Coffee恍然大悟上網了解。她又特別多謝一位做牙醫診所的女生，提及生牙瘡的嚴重性。

可能係曾經撞到、牙齒倒及生或者蛀牙，都會導致生牙瘡，同埋原來唔根治個根源，佢嘅牙瘡會不停復發同導致要剝牙。

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之後Coffee馬上尋找牙醫門診，但大多不接受5歲以下小朋友求診，全靠一班媽媽網民提醒她應去兒童牙齒專科，還向她推薦醫生，昨日她帶同兒子去見醫生，一切才水落石出，原來兒子有一個習慣導致他有蛀牙。

之前牙齒崩咗因為佢有蛀牙，面腫就係因為有蛀牙生牙瘡嘅原因。我想講BB係早晚都有刷牙㗎，我望到佢排牙白雪雪真係唔覺佢有蛀牙，以為佢排牙好乾淨，醫生話因為佢夜晚飲奶習慣。

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Coffee多謝所有私訊幫過她的網民，令她可以很快地做每個決定，「如果再拖落去真係唔知道會點。」她又提醒所有媽媽，不要輕視小朋友的牙齒健康，即使他們的牙齒看上去白雪雪，都可能暗藏蛀牙。

記得一定要定期帶小朋友去檢查牙齒，就算佢好細個都好，就算佢排牙睇落好乾淨又白雪雪，都一樣要定期做詳細檢查，尤其係飲奶粉嘅BB。

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責任編輯︰王明芳