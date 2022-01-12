【新冠疫苗】消息指天水圍新都醫務中心接種過期復必泰　專家：疫苗效用或減弱

▲ 據悉涉事診所為天水圍嘉湖山莊新都醫療中心。

港府早前宣布下月24日起擴大疫苗氣泡，近日打針人士增加，多間疫苗接種中心爆滿。現時市民可以透過疫苗接種計劃專題網站的預約系統，預約打針外，有不少市民因而會選擇參與計劃的私家醫生或診所接種新冠疫苗。消息指，天水圍新北江商場地下G3舖的「新都醫務中心」曾為市民接種過期復必泰疫苗，TOPick已就事件向衞生署查詢。

▲ 天水圍嘉湖山莊新都醫療中心位於新北江商場。（曾秋文攝）

現時有8間私營醫護機構試行提供復必泰疫苗接種服務的先導計劃，消息指，參與計劃之一的「新都醫療服務有限公司」位於天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖的「新都醫務中心」，曾為市民接種過期復必泰疫苗，暫未知有多少人受影響。至於所屬其公司的其餘5間分別位於觀塘、屯門、元朗，並提供復必泰疫苗接種的診所，暫未知所使用的疫苗會否屬同一批次。

▲ 天水圍嘉湖山莊新都醫療中心。（曾秋文攝）

TOPick記者今早亦曾致電涉事診所，診所職員指仍可於網上預約接種疫苗，而根據網上的預約系統顯示，最快星期日（16日）早上10時可以接種。

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

呼吸系統專科醫生梁子超表示，由於復必泰疫苗需要有較高的冷藏條件，如果疫苗的冷藏溫度不足且時間過長，有機會會影響效能，但疫苗若只是過了保質期，不代表完全失去效能，但亦有可能會有其風險：

有機會會令到疫苗的效能失效，或效用減弱，但不一定是過了保質期就一定會喪失疫苗作用。

他解釋若疫苗存放時間太長，或保存溫度高於攝氏4至8度，會影響當中核糖核酸的穩定性，其中在負70度可以保存約數個月至半年，而在負20度左右、甚至4至8度等僅可保存約一個月。

至於市民若接種過期疫苗會否對身體有影響，他表示，若其儲存的溫度是一個冷凍的環境，能保存冷凍鏈，疫苗有生物污染的機會很低，其他額外的風險機會不大，即使疫苗喪失免疫效能，但也不會增加毒性。

梁子超又說，現時難以確定疫苗是否失效，不建議受影響人士馬上補打疫苗，因接種時間相隔太短，或會增加患上心肌炎的風險，故建議受影響人士照原定時間接種：

如果你打第一針，就隔三星期打返第二針，如果你係打第二針，咁就隔三個月再補打，好似打增強劑咁。

他又認為當局要就事件作出調查，了解發生的原因是否涉及嚴重的系統性失誤或是人為疏忽，以免同樣事件再次發生：

冷凍鏈要有一個好的紀錄，如果沒有的話，就要檢討在處理疫苗的程序，否則無法保證疫苗的質量。

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記者：郭詩詩