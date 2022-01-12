【震撼教育】小一兒子不懂珍惜屢勸無效　媽媽帶去公園齊做一日流浪漢

▲ 有媽媽帶小一兒子去公園，齊齊做一日流浪漢。

孩子不聽話，父母不免愈教愈激氣。近日台灣一位媽媽分享，就讀小一的兒子不懂珍惜，她屢勸無效，決定來一個震撼教育，帶他去公園齊齊做一日流浪漢。媽媽用心良苦，只想讓兒子明白自己的生活其實有多幸福，希望他改變壞習慣，學習知足。

該名媽媽周日（9日）於facebook群組「爆廢公社」發長文，直指小一兒子的惡劣行為︰

飯要吃不吃的，小孩心想：沒關係，反正等等還有東西可以吃；玩具要收不收的，小孩心想：沒關係啊，反正壞掉爸爸媽媽還會買……

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公園流浪垃圾袋當睡袋

媽媽每天都在訓斥他，對這樣的湊仔生活感到疲累，有感兒子不知道大人賺錢很辛苦，「給他們吃飽喝飽穿好睡暖，還要嫌東嫌西」。她突然靈機一動，決定帶他去公園當一日流浪漢，她當日餓了兒子一整天，也不幫他洗澡，任由他玩到髒。她為兒子換上薄薄的長袖衫、破爛的褲子，準備好垃圾袋後就出門。

母子來到公園，媽媽拿出去海灘用的簡單帳篷，跟兒子說晚上就睡在這裡，垃圾袋當睡袋用。她再一次對兒子好言相勸，指自己罵過也打過了，因為愛他才教他做功課、叫他穿好外套、好好照顧他，但給他一次又一次機會，他依然不聽，只好跟他一起做流浪漢。兒子一直哭，媽媽不忍心，抱著他一起套上一個大垃圾袋。

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突然珍惜得來不易的食物

媽媽連水也沒帶給兒子，更別說食物。有親戚捨不得他在公園過夜，於是帶了一些食物過來，她見兒子真的餓了就讓他吃，剩下的想丟掉，兒子卻阻止，問「這些可以當明天早餐嗎？」。

到了早上兒子問可否吃早餐，聽到媽媽允許後很開心。媽媽假裝帶他去垃圾桶找食物，他崩潰大哭，最終帶他去買早餐，然後媽媽跟他說「回家」，又帶他回到公園。兒子驚恐地說︰

媽媽對不起，我下次不會了，我想要回我們溫暖的家，我想要躺在我們家溫暖的床。

兒子回到家時主動跟媽媽鞠躬道歉，表示會好好學習，也會慢慢改掉壞習慣。媽媽想到寒假快到，準備與兒子來個三天兩夜的升級版流浪生活， 「用走路、拿長長的竹子，走到哪帶著帳篷睡到哪的那種」。

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責任編輯︰王明芳