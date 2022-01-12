【月租名牌】新加坡時裝租賃平台進軍香港　打造月租雲衣櫃共享名牌服飾

名牌產品一向有其支持者，近月新加坡時裝租賃平台Style Theory進軍香港，以月租方式為客人打造「雲衣櫃」。用家只需每月繳付費用，便可享用數千件名牌手袋和時裝，短短數月已錄得過萬用戶。

潮流興斷捨離，但城中不少OL因工作關係，始終要打扮亮麗，置裝不能少。但過度消費、塞爆衣櫥，又會造成浪費，因而也造就名牌租賃及二手市場當道。

據Style Theory香港業務拓展主管王皓怡指，香港是繼新加坡及印尼後，第三個進軍的市場。

香港和新加坡的人口結構和消費模式很相似，兩地女性都很fashion-forward，對衣著有一定要求，於是我們將營運模式引入香港。至今，3個市場已租出200多萬項時尚產品。

▲ 手袋都是國際知名品牌，如Chanel、Dior、Loewe、Celine、Gucci、Saint Laurent等等。（受訪者提供）

公司的主要倉庫位於新加坡，儲存了近2,000多個Chanel、Celine、Gucci等名牌手袋，以及4,000餘件名牌時裝，為顧客打造形象百變的時尚雲衣櫥。

她指出，現時亦將於香港設立逾8,000呎倉庫，搜羅更多時尚單品，滿足消費者的需求。除名牌外，亦與各地的新晉設計師合作，如BCB Generation、Bec + Bridge、Wish the Label等，將他們的單品上架，讓更多亞太區客戶認識不同的本土品牌。

改變不斷購買消費模式

以往，時尚界被認為鼓吹不斷購買、浪費資源，Style Theory就是透過科技，以「共享」替代「購買」，帶動循環時尚，同時亦可支持可持續發展。顧客不需要真正購買，便可享用各種名牌衣飾。

尤其香港家居面積一般較細，女士的衣櫥長期爆滿，我們可幫客人節省空間，騰出更多地方享受生活。

她續指，不少女士購買名牌衣飾，通常會先入手經典款式，顏色以黑白灰為主，比較易襯和保值，但偶然也想穿得鮮艷奪目營造新鮮感，如不想購買這類單品，使用「雲衣櫥」是最好不過的選擇。

還有，如果不肯定某件單品是否適合自己，可先租來試用才作決定。

衣櫥送到門口方便快捷

借還衣飾步驟也非常方便，只需於手機App或登入網頁，衣櫥一般可於兩天內速遞到客戶家門，回收也一樣由專人收取，客人每次可租借兩盒共6件衣服。而每次退還時，可以同時借另一批衣飾，無縫對接。服務亦已包括乾洗和消毒，連洗熨時間和成本都可以省卻！

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手袋方面，平時最麻煩就是保養，Style Theory每次回收手袋後都會徹底清潔，更會打蠟保養，保證手袋處於最佳狀態。王皓怡說，他們於新加坡有專門負責手袋維修保養的專業團隊！

平台有數千件單品，會不會令人眼花繚亂？在顧客體驗上，平台使用大數據，並有智能助手為客人精挑細選。例如歐美、日韓尺碼均有不同，但大數據系統可根據客戶過往輸入的喜好和尺碼資料，自動推薦最合適的項目。

運用科技提升客戶體驗

共享平台背後亦運用了不少科技，其快速的服務採用RFID系統，每當接獲客人訂單，系統便會通知物流公司送取貨件，每件單品都有識別條碼。王皓怡指：

如客人退還了不同的單品，系統可立即偵測和追蹤到，確保平台每件單品的真偽。

此外，平台亦使用人工智能Entrupy，可以偵測肉眼看不到的細節，作第一層審查，其後再由專業團隊為每件單品作出鑑定和認證。支付方面，則使用第三方stripe技術，確保客戶所有資料經加密處理，高度保障私隱。

王皓怡續稱，客戶不單可以租借衣飾，新加坡Style Theory亦設有寄租服務，讓用戶在平台上出租手袋以賺取租金，甚至可以轉售。二手產品定價視乎不同品牌、款式、手袋狀態，以及市場需求等因素而定，她期待不久將來能夠將此模式引入香港。

記者：李越樺