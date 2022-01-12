【網課護眼】疫情來襲小學網課重臨　眼科醫生籲：每20分鐘看看遠方避免近視

▲ 小學網課重臨，眼科醫生呼籲注意學童眼睛健康。

2022年1月22日 小學網課重臨，學童需長時間使用電子產品上課。眼科組織「護瞳行動」顧問醫生林傑人呼籲家長和學校提醒學童注意眼睛健康，以免近視隨長時間使用電子產品加深。

最新影片：

多個團體在去年疫情實行網課時，曾發表研究指兒童近視有加深情況。林傑人醫生指小學生正處於發育時期，近視容易加深；加上長時間盯著螢光幕，或來回螢光幕和書本之間，眼睛要在短時間內改變焦距，令雙眼容易感到疲勞和眼乾。

他建議學童應該「實行20-20-20原則，每使用電子產品或閱讀20分鐘，就看看20呎以外的地方20秒，上網課時保持充足光線和良好坐姿，以及在安全情況下每天在戶外活動至少40分鐘，接觸自然光」，以減低近視風險。

對於是否需要配備防電子產品的藍光設備，林醫生則指現時並無科學根據證明電子產品發出的藍光水平會傷害眼睛，但家長應提醒學童避免晚上使用電話或平板電腦等設備。

他說︰

藍光會影響我們的睡眠質素及循環，令翌日學童上課時精神不足。所以應該減少在睡前使用電子產品，放鬆心情，讓自己更易進入睡眠狀態。

資源下載

學童每天適當規劃生活，平衡玩樂、學習和作息，培養長遠和良好保護眼睛的習慣，護瞳行動送上「眼健康✓✓表」，幫助學童確保每天做足有益眼睛健康的活動，家長更可以為孩子打分，給予合適的獎勵，增添維持健康生活的樂趣。請【按此】下載