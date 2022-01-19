【脊柱側彎】少女側孭背囊致脊柱側彎呈S形腰　脊醫：高低膊大細胸長短腳是徵兆

▲ 本港約2-3%的青少年患有脊柱側彎，女性患者較多，輕度患者男女比例為1比4 ，至中至嚴重程度，則拉距至1比10，女性惡化程度也比男性迅速。

脊柱側彎病名具象，脊柱側在一邊，形成頭偏側、耳朵一高一低、高低膊，甚至肋骨一邊隆起一邊凹陷的情況，最常在10至16歲的青少年身上發現，約3%年輕一族有此問題。

事實上脊柱側彎除影響發育及外觀外，因脊柱兩側肌肉長期處於不平衡狀態，會容易發生背痛，而關節亦有可能提早退化、磨損而形成骨刺。

今年15歲半的Amy，平日喜歡趴在床上看書玩手機，姿勢不大正確。由於每天要帶手提電腦回校，書包重甸甸的，但時下青年人覺得孭一邊背囊較「有型」，所以明顯有高低膊。

▲ 當脊骨彎曲，也會有一些間接影響，脊骨的左右前後都包圍著大量神經組織，如脊骨彎曲，肋骨都會彎曲，有機會令肺部受壓。（iStock圖片）

她不時會有手麻痺，Amy媽媽初時不以為意，以為她運動後的後遺症或是睡得不好所引致。直到她說腰背都痛，才去找脊醫治理。照了X光片後，發現脊椎側彎15度屬S形，現時正在做手法治療，一星期要做兩、三次治療，症狀得以紓緩。

Amy媽媽指自己也有輕微側彎，不知是否與遺傳有關，女兒小時候也無留意她有側彎問題，直至上個月她說手痺及腰背痛，檢查後才發現肇因。

「我現在經常提醒女兒要坐直，保持良好姿勢，也請了健身教練針對脊椎側彎鍛練背及腰，希望會有成效。」

側彎程度分輕中高

脊醫陸嘉寶指出，脊柱側彎是由後向前觀察脊骨，脊柱有左或右的傾側，呈C形或S形的狀態。可從X光量度一個脊柱側彎的角度，來確定側彎的程度是輕、中及高度側彎，一般分類是：1至20度屬輕度、21-40度是中度、逾40度為高度或嚴重程度。「嚴重程度不單只從角度一環來看，尚需考慮其他因素包括患者年齡、側彎位置、側彎對其他器官及神經綫的影響、患者的脊骨成熟程度等綜合考量。」

病徵因人而異，因本身脊骨彎曲可無任何病徵，惟衍生出來可引起不同影響：一，外觀是最明顯的影響，如會有高低膊、高低盤骨，女士會有大細胸。二、當兩邊脊骨不平衡，可引致痛症，若位置壓到神經綫或會有麻痺感。三、因肌肉不平衡，患者平衡力會較差。

▲ 脊柱側彎患者揹書包時要避免側揹、手提，重量不應超過體重15%。（相片：iStock）

原因未明 10歲辨識黃金期

此問題成因不明，有機會與家族史有關，陸嘉寶說，暫未有大量實證與生活習慣有關，有可能是營養、賀爾蒙或姿勢不良加劇情況，但真正誘發原因不明。其他可引致脊柱側彎的原因包括先天性脊椎骨異常及肌肉或神經肌肉出現異常。因此父母有脊柱側彎，子女未必會有，惟可能性會高一些。

原來大部分的脊柱側彎並非幼年已知，因要到脊骨生長至一定成熟程度，側彎才會顯現，她說大概在青少年10歲左右最容易辨識，如出現高低膊、高低盤骨或肩胛骨有外露情形。很多時由於身體被衣服遮蓋，而且患者一般沒有徵狀，所以往往很難察覺到脊柱側彎的問題。所以一些游泳教練及跳舞老師，是最常發現青少年學員有脊柱側彎的人。

本港約2-3%的青少年患有脊柱側彎，女性患者較多，輕度患者男女比例為1比4 ，至中至嚴重程度，則拉距至1比10，女性惡化程度也比男性迅速。

矯形支架如箍牙長戴

如父母懷疑子女有脊柱側彎，從結構已顯現問題，可進行脊骨測試及接受詳細檢查，甚至進一步照X光確定。「脊醫會詳細詢問當事人側彎最早從何時發現、度數增加速度快不快，並為當事人量度側彎角度、考慮脊骨的發育程度等，如屬情況輕微，建議先觀察及定期進行檢查，若脊柱側彎已令病徵出現，脊醫會為患者處理病徵。程度中度者，或需配戴矯形支架，並以脊科矯正，配合儀器及復康運動，此矯正方法並非是拉直脊骨，目的是將拉緊的肌肉力量減低，回復原有的活動能力。」嚴重患者會轉介骨科醫生進行手術。

陸嘉寶解說，矯形支架是治療脊柱側彎的公認矯正工具，對減慢及控制側彎程度有成效。原理與箍牙相若，為當事人度身訂做，物料堅硬，長度由胸椎至臀部。除卻洗澡及做運動時間，此架需長時間佩戴，使用者配戴時間以年計，一至兩、三年不等。「老實說，佩戴此矯形支架當事人並不舒適，始終感緊迫。本港以中度病人較多採用，其實國際標準在側彎十多度的輕度患者也會使用，說到底都要視乎當事人側彎程度是否迅速增加，而非只着眼度數。」

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兒童成人治療重點各不同

治療方面，她說要視乎當事人脊骨的側彎角度及成熟程度，才訂定需要介入哪些治療。從X光可看到骨盆生長板的融合程度(Risser sign grade)，此指標可評估可以改善幾多，以及介入哪些治療，當中會分5級：融合了25%為一級、50%為二級、75%為三級、接近100%為四級，整個盤骨板融合了為五級，Risser Sign 數據愈小表示骨骼愈年輕及愈有成長空間。

「年青人是我們最着緊做治療的一群，因可以控制及改善情況較成年人為高，在一、二級時治療最理想，於女孩子而言約在初經時間，這時側彎速度會加得最快，要盡早處理。當發育期後方接受治療，效果會差得遠，能糾正與改善不太多。」脊柱側彎有不同的年齡層，小朋友着重糾正及改善，防止惡化，成年人重點是止痛及防止惡化。

嚴重有機會令肺部受壓

無論脊柱側彎有無徵狀，但長遠影響，始終不能忽視。「脊骨最大的用途是保護人體整條中樞神經，當它出現歪斜，一來損及外觀，二來關節肌肉甚至神經綫及各種器官都有可能受影響。最大關注是當事人不知問題何時出現、影響哪一部分，當脊骨彎曲了，運用脊骨會不平衡，相對退化速度會加快，當提早退化或會長骨刺。」當脊骨彎曲，也會有一些間接影響，脊骨的左右前後都包圍著大量神經組織，如脊骨彎曲，肋骨都會彎曲，有機會令肺部受壓。

後生仔女最被關注書包重與長時間打機用電腦，究竟兩者與脊柱側彎有無關係？「從醫學文獻上，以上兩者與脊柱側彎沒有直接關係，但確是有影響的，如打機時低下頭維持一個姿勢太長時間，對本身有脊柱側彎肯定有不良影響，因脊骨與肌肉相連，當肌肉長期使用而無適當運動或拉筋去放鬆，把拉力扯在一邊，有機會增加側彎的度數。」

兩邊性的拉筋運動及游泳是對脊柱側彎最有裨益，前者包括攀爬架Monkey Bar、左右兩邊拉筋，每日定時進行。後者是全身運動，確保身體兩邊能平均活動。

記者：周美好