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【變種病毒】美國單日破100萬確診疾控中心建議戴N95　袁國勇解構香港市民預防Omicron方法

食用安全 13:49 2022/01/12

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美國疾控中心考慮提升口罩指引，建議民眾配戴N95或KN95口罩。

Omicron變種病毒在全球多地蔓延，病毒傳播力驚人，有外國專家指出一般外科口罩未必能有效防禦病毒，建議民眾使用防護規格更強的口罩。而美國疾控中心亦考慮提升口罩指引，建議民眾配戴N95或KN95口罩。惟港大微生物學系講座教授袁國勇指出，本港市民暫時未須N95口罩，但如市民想增強保護力，可考慮戴兩個外科口罩。

最新影片：

港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）中午到北角楓林花園第三期視察，提到美國、加拿大等地提出讓民眾戴N95口罩，是因為當地確診數字很高，病毒擴散，但本港目前只得很少Omicron社區個案，加上N95價錢較貴，戴上後說話容易氣促，市民暫時毋須於外出時戴N95，如感到不安心，可考慮同時戴2個外科口罩。詳見【下一頁】

美國疾控中心建議戴N95或KN95口罩

美國周一（10日）新增135萬宗確診，連續兩日錄超過100萬宗病例。據《華盛頓郵報》報道，美國疾病控制及預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）正在計劃更新現行口罩指引，建議民眾使用擁有更高防禦力的N95或KN95口罩。目前這類口罩通常是由醫護人員所配戴，官方人員相信民眾使用此類型口罩，能起到更有效阻擋作用，應對傳染力更強的Omicron變種病毒。

而美國加州大學傳染病專家Monica Gandhi表示Omicron傳播力強，只戴一個布口罩或一個外科口罩不足以阻擋病毒，對選擇口罩有以下建議：

若你不想暴露在風險中，我絕對建議使用N95、KN95、KF94、FFP2口罩。

Monica Gandhi推薦使用的口罩，分別是在美國獲得認證的N95口罩，而KN95、KF94及FFP2口罩則是在或是在中國、韓國及歐洲通過認證的同級別口罩。假如未能取得這些口罩，她亦建議可佩戴兩個口罩，在外科口罩表面上再加一層布口罩，以確保外科口罩更貼合臉部。

【同場加映】理大檢測兒童口罩

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責任編輯：羅嘉欣

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