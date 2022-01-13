【校長專欄】學生參加TOPick首屆編程大賽得獎 基華校長：孩子有平台能大放異彩

▲ 陳章華校長認為，只要有足夠的機會和時間培養，以及提供平台給孩子，他們肯定能夠大放異彩。

近年不少學校都推動STEM教學，學校購買不少新教材、設備，甚至如本校改建特別室成為STEM學習室，並且將STEM融入於課程當中，讓不同年級的全體同學都有機會接觸這些新事物。然而STEM最重要的不是學什麼新知識或買了什麼新教材讓孩子玩個夠，而是……

STEM最重要的是擁有創科精神和思維，一方面是探究創新，喜歡找尋答案，對知識好奇，又或是總想找出另一種方法解決問題等。如果沒有這樣的思維，我們也許就沒有飛機火箭，也不會飛到宇宙追尋夢想了。

另一方面是數理邏輯的的思考，現時很多學校都教學生編程去控制機械人、模型車、無人機等，除了學習控制機械的方法外，也是訓練學生邏輯思維的一種工具。學生既需要創造力，也需要邏輯思考，但除此之外，還需要什麼呢？

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很多人忽視的是如何將所研究到、發掘到、發明到的東西與人表達和分享，於是這些屬於「資訊科技」的東西總常被歸入「宅男」的「專利」，很多時喜歡科技的人往往被認定是不懂溝通的。故此，在推動STEM教育的同時，也要提供合適的平台，讓學生的作品能夠有機會展露人前，參與比賽，表達自己。

▲ 同學討論比賽細節。

很高興學生在去年12月參加了由TOPick新聞主辦的首屆scratch編程比賽，十分欣賞主辦機構讓他們逐一上台介紹作品，面對著台下的評審及觀眾，殊不容易。賽後有家長說學生的演講很逗趣，十分幽默。我覺得只要有足夠的機會和時間培養，以及提供平台給孩子，他們肯定能夠大放異彩。而且，在他們研究如何編程或拼砌成作品時，也許會發現更多的潛能，以及更廣闊的視野。

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