【真相逆轉】三代一家10口住爛屋大女瞓床底　揭有錢有地一原因無法修繕

▲ 台灣有三代10口住爛屋，大女瞓床底，真相原來是有錢有地。

台灣有名小六生寫信向當地縣議員表示，「我都睡地上，我好想跟妹妹共有一間房間」。女童一家跟祖父母，三代十人同住在破舊房屋，女童跟爸媽及弟妹擠在一間房內，她只可睡床下底，其信件內容曝光後，引起社會關注。然而，經調查結果大逆轉，他們一家不是貧窮戶，真相令人唏噓。

小六生睡在床下底

綜合台灣傳媒報道，該女童家住南投縣國姓鄉北山村山區，三代十口居住在祖傳的破舊房子內。女童日前寫了一封信給縣議員葉仁創，信中訴說家中的環境，她希望葉仁創議員叔叔能幫她圓夢，希望改善住屋環境，跟妹妹有自己的房間，不用睡在床下底。信中內容節錄如下︰

同學的媽媽生2個或3個，而我的媽媽生6個，我們家只有一間房間，我都睡地上，夏天有蛇會跑進房間，讓我害怕。

▲ 台灣有名小六生寫信希望不用睡床下底。（圖片︰葉仁創 facebook）

女童是長女，六兄弟姊妹和爸媽睡在一間房間，最細BB出生後，床尾放有一張BB床，該處本來是大女睡覺的位置，床上空間太小，她只好攝入床下底睡覺。她的願望是︰

我好想要跟妹妹共有一間房間，四個弟弟們也共有一間房間。

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真相揭無經濟壓力

有關事件引起社會大眾關注，不少人希望能幫助「貧窮戶」，台灣媒體探訪他們一家，縣議員葉仁創亦很快跟進，表示收到很多朋友、公司、關懷弱勢的社團組織，甚至賴清德副總統也想了解小妹妹一家狀況，希望提供協助，如出錢出力或出所需建材。在昨日（11日），葉仁創在facebook專頁更新最新消息，發現小妹妹一家不需要錢財上的幫助。

該案主經調查家庭經濟狀況並不困難、無經濟壓力或貧困待救濟。

▲ 女童攝入床下底。（TVBS影片截圖）

葉仁創指出該家庭在資源觀念使用有誤差，並非無能力解決目前居住環境。他已和小妹妹學校校長討論，協助孩子在學業和身心靈上的照顧，並婉拒各界對善款及物資的捐助。

老人家掌控經濟大權

據台媒報道，主要無法修繕的原因是老人家掌控了經濟大權，女童祖父、父親名下帳戶都有存款，金額比一般上班族多很多，更持有土地，但因老人家住慣不想改變，一家人才會住在舊屋。

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從事鐵工的女童父親工作不穩定，如有工開，每月有4萬多台幣（逾1.1萬港元），他平日主要在家照顧長期卧床癱瘓的爸爸、患病媽媽。他受訪表示想改善住家環境，可以自己慢慢整修、改善房屋，但經濟都是他父親掌握，只能「等待」。父親雖然有錢，但不想拿出來修房子，而他戶口存款則是父親存入，算是父親的財產。

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責任編輯︰王明芳