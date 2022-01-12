【打擊冒牌】海關檢約1900件懷疑冒牌物品　拘捕2人

▲ （新聞處提供）

海關今日（12日）表示，檢獲約1900件懷疑冒牌物品，估計市值約78萬元，拘捕2人。

海關指，早前進行巡查期間，發現有零售店鋪售賣懷疑冒牌物品。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員昨日採取執法行動，掃蕩兩間分別位於粉嶺和葵涌的零售店鋪，以及一個位於粉嶺的懷疑冒牌物品儲存倉庫，檢獲該批懷疑冒牌物品，包括衣服、袋和運動鞋等，拘捕兩名分別50歲和62歲的女子。

海關稱，農曆新年將至，於假期前及期間會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊各類售賣冒牌物品活動。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：余思嵐