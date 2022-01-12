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【一路瞳行】惠英紅吳岱融合演患視障夫婦　梁詠琪深受感動睇到眼濕濕　

娛樂 13:50 2022/01/12

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導演朱鳳嫻（Judy）將自己的原生故事改編，拍攝了電影《一路瞳行》，透過惠英紅、吳岱融及吳千語分別演繹父母自幼失明、女兒雙目健全的真人真事。

電影雖未正式上映，但由於故事真摯感動，連月已超過過百包場，在映後分享還眼濕濕的梁詠琪：「特別深刻最尾一場爸爸走，導演可以拍出自己嘅故事，好替導演開心。」

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導演盼讓觀眾多了解盲人世界

《一路瞳行》7成以上內容，是導演Judy的親身經歷，因為導演Judy最希望以今次電影，讓觀眾多了解盲人世界，學會嘗試擁抱、面對不幸，導演Judy說：「人總係會放大自己和問題，回望就發覺其實好渺小，自己無咩大不了，期望拍自己嘅故事，俾大家認識盲人社會，盲人世界一樣有愛情、有色彩。」

的確有別一般殘疾題材電影，《一路瞳行》令人感到落淚之餘，亦讓觀眾多了解視障人士的世界，有盲人觀眾看畢電影，感謝導演說出了他們的心聲外更發放正能量。

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電影獲好評

觀眾之一的狄龍大哥看畢也大讚：「電影帶出了人性的真善美。」另外，陳煒看後則感受到視障人士世界和能力也可以很大。

故事觸動人心，演員的演出也功不可沒，特別是飾演失明母親紅姐，為演好視障角色，一隻眼戴特製隱形眼鏡、另一隻眼睛可以在說話時不由自主轉，難怪看過電影的導演柯星沛說：「只是看紅姐的演出已經值回票價！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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