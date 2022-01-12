【新春2022】富豪酒店極品鮑魚盆菜　網上預訂滿900元送招牌XO醬【內附連結】

▲ 用上矜貴食材炮製的原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜(前)，以及極品鮑羅萬有盆菜(後)。(圖片由餐廳提供)

虎年將至，富豪酒店準備了多款應節糕點及盆菜來同賀新春。在必備的傳統糕點之外，大廚更加入創新元素，炮製出一系列清新養顏糕點，另亦有用料上乘的四款盆菜推出。在1月16日前預購賀年糕點，有低至75折的早鳥優惠，於富豪酒店網上商店訂購滿港幣$900或以上，更可免費獲贈原價港幣$198的招牌XO醬。

清新養顏糕點

在健康飲食的潮流下，富豪酒店首次推出四款清新養顏口味的賀年糕點。先有以新派素食演繹傳統年糕的金玉滿堂素糕，選用日本南瓜、日本花菇、雲南乾牛肝菌等素食食材來炮製，香味獨特，健康可口，適合一眾素食者享用。

酒店總廚更精心炮製兩款精緻凍糕，包括今年首創的椰汁桃膠蓮子糕和載譽歸來的金箔燕窩桂花糕。兩款凍糕以滋潤養顏的材料入饌，養身保健，是女士們愛吃的美顏佳品。清新養顏系列還包括紅豆綠茶年糕，紅豆營養價值豐富，配以抗氧化的綠茶，喜愛清新口味的您必定不能錯過。

▲ 喜歡傳統口味的，有瑤柱臘味蘿蔔糕、五香臘味芋頭糕、椰汁年糕，以及清香馬蹄糕。(圖片由餐廳提供)

經典滋味糕點

喜歡傳統口味的，則不能錯過瑤柱臘味蘿蔔糕，要知道用料決定美味程度，大廚嚴選頂級臘腸、蝦米、瑤柱，配以清甜蘿蔔，切件煎香來食，惹味可口。另一款五香臘味芋頭糕，芋香濃郁，夾雜臘腸、蝦米等，口感豐富。

清香馬蹄糕歷年來亦深受食客喜愛，賣相金黃又晶瑩剔透，令人食指大動。食落香甜而不膩，味道恰到好處。至於椰汁年糕的製作，同樣一絲不苟，用上新鮮椰子汁及頂級糯米漿製成，椰香味濃，口感軟糯細滑，蒸煮香煎都美味。

賀年新春盆菜

除了賀年糕點，富豪酒店亦推出3款極品鮑魚盆菜，選用多種矜貴食材包括澳洲原隻三頭湯鮑魚、上湯焗龍蝦、14至15頭花膠及海參等。同場亦有少見的素盆菜，以雲南天然菌類為主打，包括羊肚菌、榆耳菌及黃耳菌，香氣濃郁不失惹味，更是高纖維、低脂肪之選。

▲ 以雲南天然菌類為主打的上珍菌原隻素鮑齋盆菜，一樣惹味可口。(圖片由餐廳提供)

盆菜備有外賣自取或餐廳堂食可供選擇，由即日起至1月31日於富豪酒店網上商店預訂極品鮑羅萬有盆菜(6位用)或原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜(6位用)，可免費獲贈一盒椰汁桃膠凍糕。預訂上珍菌原隻素鮑齋盆菜 (6位用)則可免費獲贈一盒金玉滿堂素糕。若打算以網上商店預訂的話，記得在兩天前要行動。

訂購賀年糕點

日期︰即日至1月31日

訂購新春盆菜

日期︰即日至2月28日

記者︰劉妙賢